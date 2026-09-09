Torre Annunziata, a Rovigliano torna la Festa di San Michele Arcangelo: quattro giorni tra fede, musica e buon cibo

Fede, tradizione, musica e gastronomia si incontrano in occasione della Festa di San Michele Arcangelo, un appuntamento dedicato alla comunità di Rovigliano e pensato come un vero e proprio “tris di appuntamenti tra buon cibo e tanto divertimento”.

Il programma si divide tra celebrazioni religiose e un calendario di iniziative laiche che accompagneranno i giorni della festa, coinvolgendo cittadini e visitatori.

Il programma religioso

Gli appuntamenti religiosi prenderanno il via domenica 20 settembre con l’inizio della novena in onore di San Michele Arcangelo. Per tutti i nove giorni sono previste, alle 18, l’adorazione eucaristica con coroncina angelica e, alle 19, la Santa Messa. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Particolarmente importante sarà domenica 27 settembre, quando alle 17 partirà la tradizionale processione di San Michele Arcangelo per le strade di Rovigliano. Alle 19 seguirà la celebrazione della Santa Messa.

La parte religiosa si concluderà martedì 29 settembre, giorno dedicato a San Michele Arcangelo, con l’adorazione eucaristica alle 18 e la solenne celebrazione eucaristica alle 19.

Musica e spettacoli

Il programma laico entrerà nel vivo domenica 27 settembre con Rovigliano’s Got Talent e l’esibizione di Very & Sasy, per una serata all’insegna dello spettacolo e dell’intrattenimento.

Lunedì 28 settembre spazio alle realtà artistiche del territorio. In programma le esibizioni del Piccolo Coro di San Michele, New Revolution Dance, Brothers for Dance e Deep Dance, prima dell’intervento di Giovanni Galletta.

Gran finale martedì 29 settembre con Ciro Rigione, per un appuntamento a ingresso gratuito che accompagnerà il pubblico verso la conclusione dei festeggiamenti.

A chiudere la serata saranno i tradizionali fuochi d’artificio.

Spazio anche alla gastronomia

La festa non sarà soltanto musica e spettacolo. L’organizzazione annuncia infatti la presenza di stand food con alcune delle migliori realtà locali della zona, offrendo ai partecipanti la possibilità di trascorrere le serate tra specialità gastronomiche e intrattenimento.

È inoltre previsto un ampio parcheggio, per agevolare l’arrivo del pubblico.

Una festa, dunque, che punta a riunire la comunità di Rovigliano attorno alla figura di San Michele Arcangelo, coniugando il momento religioso con occasioni di socialità, spettacolo e valorizzazione delle realtà del territorio.

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