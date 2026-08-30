Torre Annunziata, i discendenti dei Filangieri tornano all'Oncino: lacrime davanti alla villa di famiglia

«Salvatore, lo sai chi ho incontrato nei giorni scorsi qui a Capo Oncino? I discendenti americani dei Filangieri, che vivono a Orlando, in Florida!».

A parlare è Ciro Maresca, che continua a raccontarmi questo incontro casuale. «Sono due sorelle, Carla e Lucia Filangieri, venute in Italia con i rispettivi mariti, Marcio Cicarini e Barry Lingo (nella foto sopra), per un viaggio di piacere. Ma la nostalgia le ha portate a Torre Annunziata per riscoprire le loro radici e, soprattutto, per rivedere Villa Filangieri».

La commozione davanti alla villa degli antenati

Durante la conversazione con Ciro Maresca si avvicina a noi Anna Balzano, assidua frequentatrice degli scogli dell’Oncino e anche lei innamorata di questo luogo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Li ho accompagnati sulla spiaggetta dell’Oncino – mi racconta –. Siamo saliti su un muro dal quale hanno potuto vedere uno scorcio della villa e non sono riusciti a trattenere le lacrime per la commozione e la gioia provate davanti alla residenza dei loro progenitori».

Un momento particolarmente emozionante per le due sorelle, che hanno potuto osservare da vicino un luogo legato alla storia della propria famiglia.

La storia di Villa Filangieri

La villa apparteneva a Teresa Rossi Filangieri e Alessandro Guarracino, deputato e sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia nel 1910-1911. Nel 1955 gli eredi cedettero la proprietà alla Prelatura di Pompei.

«Anche se gli stessi discendenti insistono nel dire che si trattò di una donazione e non di una vendita», precisa Ciro Maresca.

Le fotografie dell’archivio di famiglia

Dopo l’inaspettato e piacevole incontro, alcuni frequentatori dell’Oncino, tra cui Maresca e Balzano, hanno scattato la foto di rito insieme ai Filangieri.

Ma c’è anche qualcosa di più. Le due sorelle hanno portato con loro testimonianze della storia familiare.

«A proposito, Carla mi ha dato una serie di fotografie tratte dall’archivio di famiglia che ti trasmetto – conclude Ciro Maresca – a testimonianza della discendenza sua e della sorella Lucia da Teresa Rossi Filangieri e Alessandro Guarracino».

«Torneremo a Torre Annunziata»

Quella all’Oncino potrebbe non essere stata l’ultima visita delle due sorelle nella città dei loro antenati.

«Mi hanno promesso che torneranno a Torre Annunziata tra qualche anno – racconta ancora Ciro Maresca – per approfondire la conoscenza delle loro origini e chiedere di poter visitare Villa Filangieri».

Un viaggio nato per piacere si è così trasformato in un ritorno alle radici, con l’Oncino e una villa intravista da lontano capaci di riannodare, dopo tanti anni e migliaia di chilometri, il filo tra una famiglia e la sua storia.

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