Torre Annunziata, Kest'Art apre le porte alla città: protagonisti i fumetti degli allievi

A cura della Redazione

Una mattinata dedicata al fumetto, al disegno e alla creatività. Sabato 12 settembre, dalle 11 alle 13, Kest'Art apre le porte della propria sede di Torre Annunziata per presentare alla città i lavori realizzati dagli allievi nell'ultimo anno.

Al centro dell'iniziativa ci saranno proprio i fumetti nati durante i corsi, risultato di mesi trascorsi tra storie, matite e inchiostro. Ai partecipanti saranno consegnati gli attestati e le copie stampate delle opere realizzate.

Un momento particolarmente significativo per i giovani autori, che potranno vedere trasformato in un vero prodotto editoriale il lavoro sviluppato durante il percorso formativo.

Un open day per conoscere Kest'Art

L'appuntamento sarà anche un'occasione per chi non ha mai frequentato Kest'Art e vuole conoscere più da vicino le sue attività.

Durante l'open day sarà possibile visitare gli spazi, sfogliare i fumetti degli allievi, conoscere il metodo di lavoro e ricevere informazioni sui nuovi corsi.

L'iniziativa si svolgerà nella sede di Kest'Art, in piazza Ernesto Cesaro 70 a Torre Annunziata, al primo piano.

L'ingresso è libero.