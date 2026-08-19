Torre Annunziata, multe: Iban sbagliato sui preavvisi, ecco il codice corretto

A cura della Redazione

Attenzione al pagamento delle multe per violazioni al Codice della strada. È stato riscontrato un errore materiale nella stampa del codice Iban riportato sui preavvisi di accertamento consegnati agli automobilisti.

A comunicarlo è il Comune di Torre Annunziata, che ha diffuso un avviso rivolto alla cittadinanza con le coordinate bancarie corrette da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniarie.

L’Iban corretto per pagare le sanzioni

Per evitare disguidi nei pagamenti, il codice Iban indicato dall’amministrazione comunale è: IT 43I 07601 03400 000016971806

Chi ha ricevuto un preavviso di accertamento è dunque invitato a verificare attentamente le coordinate prima di effettuare il versamento, evitando di utilizzare l’Iban stampato erroneamente sul documento.

Dove chiedere informazioni

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Verbali, in via Provinciale Schiti 51. L'ufficio è aperto al pubblico il mercoledì dalle 10 alle 13. È inoltre possibile contattare telefonicamente gli uffici al numero 081 535 8474.