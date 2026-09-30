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Torre Annunziata, disinfestazione notturna con inizio alle 22.30: le raccomandazioni ai cittadini

Torre Annunziata, disinfestazione notturna con inizio alle 22.30: le raccomandazioni ai cittadini

Il trattamento adulticida nella serata di mercoledì 30 settembre. Finestre e balconi chiusi, animali domestici in casa ed evitare di lasciare all’aperto alimenti e indumenti.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

È in programma per mercoledì 30 settembre 2026 un nuovo intervento di disinfestazione adulticida sul territorio.

Le operazioni prenderanno il via a partire dalle ore 22.30 e saranno effettuate durante le ore notturne da personale specializzato, con l'utilizzo di automezzi e attrezzature specifiche.

Per il trattamento saranno impiegati prodotti a base di piretroidi di sintesi registrati presso il Ministero della Salute.

Le precauzioni da adottare

Durante lo svolgimento della disinfestazione, la cittadinanza è invitata ad adottare alcune semplici precauzioni per evitare il contatto accidentale con la soluzione insetticida nebulizzata.

In particolare, è raccomandato di non lasciare all'aperto alimenti e indumenti, che dovranno essere portati all'interno delle abitazioni.

Analoga attenzione va riservata agli animali domestici e ai volatili in gabbia, che dovranno essere tenuti al chiuso per tutta la durata dell'intervento.

Finestre e balconi chiusi durante il trattamento

Nel corso delle operazioni è inoltre necessario tenere chiuse finestre e porte-finestre dei balconi.

È consigliato, ove possibile, anche evitare di sostare all'aperto nelle zone interessate dal trattamento, così da prevenire eventuali contatti accidentali con il prodotto utilizzato per la disinfestazione.

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