Torre Annunziata, Rovigliano in festa per San Michele: questa sera il gran finale tra musica e fuochi d'artificio

A cura della Redazione

Si avvia alla conclusione nel quartiere Rovigliano di Torre Annunziata, la Festa di San Michele Arcangelo, appuntamento particolarmente sentito dalla comunità che anche quest’anno ha unito fede, tradizione e momenti di aggregazione.

Il programma religioso ha accompagnato i fedeli nei giorni scorsi con la novena in preparazione alla solennità di San Michele e con la tradizionale processione di domenica 27 settembre per le strade del quartiere.

Questa sera il gran finale

Oggi, martedì 29 settembre, giornata dedicata a San Michele Arcangelo, è in programma l’ultimo appuntamento della festa. Protagonista della serata sarà Ciro Rigione, che si esibirà in un concerto a ingresso gratuito.

Al termine dello spettacolo spazio ai tradizionali fuochi d’artificio, che chiuderanno ufficialmente i festeggiamenti.

Musica, gastronomia e socialità

Ad accompagnare la festa anche gli stand gastronomici, con la presenza di diverse realtà locali, mentre per agevolare l’arrivo del pubblico è stato predisposto un ampio parcheggio.

La Festa di San Michele si conferma così un momento di fede e tradizione, ma anche di incontro e socialità, capace di riunire la comunità di Rovigliano e richiamare visitatori anche dalle zone vicine.