YMA-latte

Torre Annunziata, Rovigliano in festa per San Michele: questa sera il gran finale tra musica e fuochi d'artificio

Torre Annunziata, Rovigliano in festa per San Michele: questa sera il gran finale tra musica e fuochi d'artificio

Una tradizione molto sentita che unisce fede e comunità, con Ciro Rigione protagonista dell’ultima serata e spazio alla gastronomia locale

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Si avvia alla conclusione nel quartiere Rovigliano di Torre Annunziata, la Festa di San Michele Arcangelo, appuntamento particolarmente sentito dalla comunità che anche quest’anno ha unito fede, tradizione e momenti di aggregazione.

Il programma religioso ha accompagnato i fedeli nei giorni scorsi con la novena in preparazione alla solennità di San Michele e con la tradizionale processione di domenica 27 settembre per le strade del quartiere.

Questa sera il gran finale

Oggi, martedì 29 settembre, giornata dedicata a San Michele Arcangelo, è in programma l’ultimo appuntamento della festa. Protagonista della serata sarà Ciro Rigione, che si esibirà in un concerto a ingresso gratuito.

Al termine dello spettacolo spazio ai tradizionali fuochi d’artificio, che chiuderanno ufficialmente i festeggiamenti.

Musica, gastronomia e socialità

Ad accompagnare la festa anche gli stand gastronomici, con la presenza di diverse realtà locali, mentre per agevolare l’arrivo del pubblico è stato predisposto un ampio parcheggio.

La Festa di San Michele si conferma così un momento di fede e tradizione, ma anche di incontro e socialità, capace di riunire la comunità di Rovigliano e richiamare visitatori anche dalle zone vicine.

 

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Vedi prima le notizie che ti interessano

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE