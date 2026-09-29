Torre Annunziata, Rovigliano in festa per San Michele: questa sera il gran finale tra musica e fuochi d'artificio

Si avvia alla conclusione nel quartiere Rovigliano di Torre Annunziata, la Festa di San Michele Arcangelo, appuntamento particolarmente sentito dalla comunità che anche quest’anno ha unito fede, tradizione e momenti di aggregazione.
Il programma religioso ha accompagnato i fedeli nei giorni scorsi con la novena in preparazione alla solennità di San Michele e con la tradizionale processione di domenica 27 settembre per le strade del quartiere.
Questa sera il gran finale
Oggi, martedì 29 settembre, giornata dedicata a San Michele Arcangelo, è in programma l’ultimo appuntamento della festa. Protagonista della serata sarà Ciro Rigione, che si esibirà in un concerto a ingresso gratuito.
Al termine dello spettacolo spazio ai tradizionali fuochi d’artificio, che chiuderanno ufficialmente i festeggiamenti.
Musica, gastronomia e socialità
Ad accompagnare la festa anche gli stand gastronomici, con la presenza di diverse realtà locali, mentre per agevolare l’arrivo del pubblico è stato predisposto un ampio parcheggio.
La Festa di San Michele si conferma così un momento di fede e tradizione, ma anche di incontro e socialità, capace di riunire la comunità di Rovigliano e richiamare visitatori anche dalle zone vicine.