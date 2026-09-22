Torre Annunziata, ancora rubinetti a secco: rottura della condotta DN 800

La GORI comunica che a causa di una improvvisa rottura della condotta DN 800, è stata costretta ad interrompere la fornitura della risorsa idrica, per consentire l’intervento di riparazione.
Sulla base delle valutazioni tecniche attualmente disponibili, il ripristino graduale dell’erogazione idrica è stimato a decorrere dalla serata di oggi, martedì 22 settembre 2026.
L’intervento di riparazione comporta abbassamenti della pressione idrica e conseguenti mancanze d’acqua, nelle seguenti strade e località del Comune di: TORRE ANNUNZIATA
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI
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CORSO UMBERTO I
CORSO VITTORIO EMANUELE III
PIAZZA ERNESTO CESARIO
VIA ALESSANDRO VOLTA
VIA AMEDEO ARPAIA
VIA ANDREA COSTA
VIA ANTONIO BUCCA
VIA ASILO INFANTILE
VIA CARAVELLI
VIA CARLO POERIO
VIA CASA CIRILLO
VIA CIPRESSO
VIA CIRO MENOTTI
VIA DEI MILLE
VIA DELLE QUATTRO GIORNATE
VIA DELLE VIGNE
VIA DINO SALVATORE
VIA DOMENICO CIRILLO
VIA ELEONORA FONSECA PIMENTEL
VIA ENRICO DE GENNARO
VIA EOLO
VIA EPITAFFIO
VIA FEDERICO TALAMO
VIA GAETANO AURICCHIO
VIA GAROFANO
VIA GIARDINO
VIA GINO ALFANI
VIA GIOACCHINO MURAT
VIA GIOSUE' CARDUCCI
VIA GIOVANNI AVALLONE
VIA GIOVANNI MANZO
VIA GIUSEPPE PARINI
VIA GIUSEPPE TAGLIAMONTE
VIA IV NOVEMBRE
VIA LUIGI CESARO
VIA LUIGI IACONO
VIA LUIGI STAIANO
VIA LUIGI ZUPPETTA
VIA MARESCA
VIA MARGHERITA DI SAVOIA
VIA MARIO PAGANO
VIA MAURO MORRONE
VIA NAZIONALE
VIA PAOLO BOSELLI
VIA PASQUALE FUSCO
VIA PIETRO TOSELLI
VIA POMPEI
VIA PONTENUOVO
VIA PORTO
VIA PROTA
VIA SABOTINO
VIA SANDULLI
VIA SAN MARCELLINO
VIA SANTA LUCIA
VIA SCUOLA
VIA SEPOLCRI
VIA SIMONETTI
VIA TAGLIAPIETRA
VIA VAGNOLA
VIA VALLONE
VIA VESUVIO
VIA VINCENZO GAMBARDELLA
VIA VINCENZO ROCCO
VIA VITTORIO EMANUELE II
VIA VITTORIO VENETO
VIA XXIV MAGGIO
VIA ZAMPA
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TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
Le squadre tecniche stanno intervenendo con manovre e misure compatibili, al fine di limitare quanto più possibile i disagi alle utenze e accelerare il ritorno alle ordinarie condizioni di esercizio.
Tutte le informazioni aggiornate e dettagliate per ciascun Comune interessato sono disponibili nella pagina AVVISI ALL’UTENZA del sito goriacqua.com o contattando il numero verde gratuito 800 218 270, attivo h24.
Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
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