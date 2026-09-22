Torre Annunziata, ancora rubinetti a secco: rottura della condotta DN 800

A cura della Redazione

La GORI comunica che a causa di una improvvisa rottura della condotta DN 800, è stata costretta ad interrompere la fornitura della risorsa idrica, per consentire l’intervento di riparazione.

Sulla base delle valutazioni tecniche attualmente disponibili, il ripristino graduale dell’erogazione idrica è stimato a decorrere dalla serata di oggi, martedì 22 settembre 2026.

L’intervento di riparazione comporta abbassamenti della pressione idrica e conseguenti mancanze d’acqua, nelle seguenti strade e località del Comune di: TORRE ANNUNZIATA

CORSO GIUSEPPE GARIBALDI

CORSO UMBERTO I

CORSO VITTORIO EMANUELE III

PIAZZA ERNESTO CESARIO

VIA ALESSANDRO VOLTA

VIA AMEDEO ARPAIA

VIA ANDREA COSTA

VIA ANTONIO BUCCA

VIA ASILO INFANTILE

VIA CARAVELLI

VIA CARLO POERIO

VIA CASA CIRILLO

VIA CIPRESSO

VIA CIRO MENOTTI

VIA DEI MILLE

VIA DELLE QUATTRO GIORNATE

VIA DELLE VIGNE

VIA DINO SALVATORE

VIA DOMENICO CIRILLO

VIA ELEONORA FONSECA PIMENTEL

VIA ENRICO DE GENNARO

VIA EOLO

VIA EPITAFFIO

VIA FEDERICO TALAMO

VIA GAETANO AURICCHIO

VIA GAROFANO

VIA GIARDINO

VIA GINO ALFANI

VIA GIOACCHINO MURAT

VIA GIOSUE' CARDUCCI

VIA GIOVANNI AVALLONE

VIA GIOVANNI MANZO

VIA GIUSEPPE PARINI

VIA GIUSEPPE TAGLIAMONTE

VIA IV NOVEMBRE

VIA LUIGI CESARO

VIA LUIGI IACONO

VIA LUIGI STAIANO

VIA LUIGI ZUPPETTA

VIA MARESCA

VIA MARGHERITA DI SAVOIA

VIA MARIO PAGANO

VIA MAURO MORRONE

VIA NAZIONALE

VIA PAOLO BOSELLI

VIA PASQUALE FUSCO

VIA PIETRO TOSELLI

VIA POMPEI

VIA PONTENUOVO

VIA PORTO

VIA PROTA

VIA SABOTINO

VIA SANDULLI

VIA SAN MARCELLINO

VIA SANTA LUCIA

VIA SCUOLA

VIA SEPOLCRI

VIA SIMONETTI

VIA TAGLIAPIETRA

VIA VAGNOLA

VIA VALLONE

VIA VESUVIO

VIA VINCENZO GAMBARDELLA

VIA VINCENZO ROCCO

VIA VITTORIO EMANUELE II

VIA VITTORIO VENETO

VIA XXIV MAGGIO

VIA ZAMPA TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE



Le squadre tecniche stanno intervenendo con manovre e misure compatibili, al fine di limitare quanto più possibile i disagi alle utenze e accelerare il ritorno alle ordinarie condizioni di esercizio.

Tutte le informazioni aggiornate e dettagliate per ciascun Comune interessato sono disponibili nella pagina AVVISI ALL’UTENZA del sito goriacqua.com o contattando il numero verde gratuito 800 218 270, attivo h24.

Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook