Guasto alla condotta Sarno-Boscotrecase, nuova criticità: acqua in serata

A cura della Redazione

Slitta ancora il completo ripristino della fornitura idrica nei territori interessati dal guasto alla condotta adduttrice DN 1300 Sarno-Boscotrecase.

La Gori comunica che durante le operazioni di rimessa in esercizio dell’infrastruttura, avviate dopo il completamento dei lavori di riparazione, è emersa una criticità tecnica imprevedibile che ha determinato un prolungamento dei tempi necessari per il ritorno alla normalità.

Ripristino previsto nelle ore serali

Secondo le attuali valutazioni dei tecnici, il raggiungimento di livelli adeguati del servizio dovrebbe completarsi su tutto il territorio nelle ore serali di oggi, domenica 20 settembre. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La distribuzione dell’acqua riprenderà gradualmente. I tempi potrebbero quindi variare da una zona all’altra in base alle caratteristiche della rete e alle diverse quote altimetriche.

Potenziato il servizio con le autobotti

Per limitare i disagi provocati dal protrarsi dell’interruzione, Gori ha disposto il potenziamento del servizio idrico sostitutivo, rafforzando la presenza delle autobotti e le ulteriori misure di assistenza all’utenza.

Particolare attenzione sarà riservata alle situazioni di maggiore necessità.

Tecnici al lavoro senza interruzioni

Le squadre tecniche e il personale specializzato continueranno a operare senza interruzione per completare le attività e consentire il progressivo ritorno alla regolare distribuzione dell’acqua.

Gori, consapevole dei disagi subiti da cittadini e attività commerciali, assicura aggiornamenti sull’avanzamento dell’intervento e sull’evoluzione dei tempi di ripristino.

Le informazioni sono disponibili nella sezione “Avvisi all’utenza” del sito goriacqua.com e attraverso i canali informativi aziendali. Per ricevere assistenza è possibile contattare il numero verde gratuito 800 218 270, attivo 24 ore su 24.

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