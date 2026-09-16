Torre Annunziata, ancora caos davanti alla scuola di via Murat: «Si intervenga prima che accada qualcosa»

A cura della Redazione

Secondo giorno di scuola e secondo giorno di caos in via Gioacchino Murat a Torre Annunziata, dove è ubicato il plesso scolastico Leopardi-Parini-Rovigliano.

A creare disagi ancora una volta è stato l’orario di uscita degli alunni. Le auto parcheggiate sui marciapiedi, in attesa dei ragazzi, hanno ristretto sensibilmente la carreggiata, finendo per bloccare la circolazione nei due sensi di marcia.

Clacson, urla e automobilisti fuori dalle auto

Clacson impazziti, grida, automobilisti scesi dalle vetture a imprecare: è stato questo lo scenario a cui si è assistito ieri al suono della campanella di fine lezioni. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Una situazione che, oltre a creare pesanti disagi alla circolazione, presenta un problema soprattutto sul fronte della sicurezza degli studenti. Con i marciapiedi occupati dalle automobili, infatti, gli alunni sono costretti a camminare sulla carreggiata.

L’appello per la presenza della Polizia municipale

Già nell’articolo pubblicato l’altro ieri avevamo suggerito di presidiare la zona con agenti della Polizia municipale, almeno negli orari di ingresso e uscita dalla scuola, in modo da disciplinare il traffico e impedire le soste che ostacolano la circolazione.

Purtroppo, almeno finora, il nostro invito è rimasto senza risposta e, come era facilmente prevedibile, ieri si è ripetuta praticamente la stessa scena del giorno precedente.

Cosa si aspetta ad intervenire?

A questo punto la domanda è inevitabile: cosa si aspetta ad intervenire?

Non si tratta soltanto di evitare code e clacson. Occorre prevenire possibili incidenti, considerato che gli studenti sono costretti in alcuni casi a camminare in strada, ma anche scongiurare che il nervosismo provocato dagli ingorghi possa degenerare in litigi tra automobilisti.

Basterebbe, almeno nelle fasce orarie più critiche, una presenza della Polizia municipale per disciplinare la circolazione e garantire maggiore sicurezza davanti alla scuola.

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