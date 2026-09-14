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Torre Annunziata, torna “Pizza e Mare”: cena d'autore sulla terrazza del Lido Azzurro

Torre Annunziata, torna “Pizza e Mare”: cena d'autore sulla terrazza del Lido Azzurro

Giovedì 17 settembre nuovo appuntamento con Michele Celoro, Peppe Vitiello e Antonio De Martino tra pizze gourmet e sapori del mare.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Anche a settembre torna "Pizza e Mare" sulla terrazza del Lido Azzurro di Torre Annunziata di Alfredo Vitagliano. L'appuntamento è fissato per giovedì 17 settembre per una cena d'autore esclusiva in riva al mare, con un menù d'eccezione.

Ad affiancare Michele Celoro, Pizza Chef resident del Lido Azzurro, ci sarà Peppe Vitiello, Creative Pizza Chef, insieme al maestro Antonio De Martino. Le pizze avranno il profumo del mare, grazie ai prodotti selezionati e forniti da Silvano Maronelli e Crudo d'Autore, ma non mancheranno impasti speciali con acqua di mare microbiologicamente pura, mozzarella di bufala campana dop e altri prodotti d'eccellenza. Per il dessert, il protagonista sarà il gelato del mastro gelataio Davide Botti con i gusti rum e cioccolato, e alloro.

Tra abbinamenti raffinati e materie prime di prima scelta, saranno proposte alcune nuove pizze d'autore ideate da Peppe Vitiello.

«Dopo il successo della prima serata che ha registrato il sold-out, siamo pronti ad accompagnare i nostri ospiti in questo nuovo viaggio tra sapori, profumi e gusti tutti da scoprire" commenta Vitiello».

Info e Prenotazioni: L'esperienza è riservata a un numero limitato di ospiti. Prenotazione obbligatoria al numero: +39 3476608692.

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