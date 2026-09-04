Torre Annunziata, doppio incarico per Daniela Flauto: guiderà anche il IV Circolo

Oltre dieci anni alla guida della scuola torrese, attraversando cambiamenti, emergenze, progetti e nuove sfide educative. È il percorso professionale di Daniela Flauto, dirigente scolastica che ha legato una parte importante della propria esperienza alla città di Torre Annunziata e che ora si prepara ad affrontare un nuovo e impegnativo incarico.

Flauto continuerà infatti a dirigere l’Istituto Comprensivo “Pascoli-Siani” e, contemporaneamente, assumerà la reggenza del IV Circolo didattico. Subentrerà alla professoressa Maria Pisciuneri (a sinistra nella foto sotto), passata alla guida dell'istituto Graziani-Cesaro-Vesevus dopo il pensionamento della professoressa Annamaria Papa.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Una doppia responsabilità per la Flauto, quindi, che rappresenta anche il riconoscimento di un’esperienza maturata sul campo e di un percorso caratterizzato da determinazione, autorevolezza, capacità organizzativa e attenzione alla dimensione umana della scuola.Oltre dieci anni al servizio della scuola torrese

Nel corso degli anni Daniela Flauto si è trovata ad affrontare situazioni anche complesse, mantenendo come obiettivo prioritario quello di garantire agli studenti una scuola sicura, inclusiva e capace di offrire opportunità.

Non sono mancate problematiche legate agli edifici scolastici, agli spazi, alla sicurezza e all’organizzazione. Questioni affrontate attraverso il confronto con docenti, personale, famiglie, istituzioni e territorio.

Nel suo modo di interpretare il ruolo di dirigente, alla fermezza nelle decisioni si è affiancata la disponibilità al dialogo. Ascoltare studenti, insegnanti e genitori, comprenderne esigenze e difficoltà, è stato uno degli elementi che hanno accompagnato il suo percorso professionale.

Musica, teatro e sport per valorizzare i talenti

Un aspetto significativo della sua visione educativa è rappresentato dalla valorizzazione delle attività extracurricolari.

Musica, coro, orchestra, teatro, sport e laboratori sono diventati strumenti attraverso i quali coinvolgere gli studenti, offrendo loro la possibilità di scoprire ed esprimere capacità e talenti.

Alla base c'è la consapevolezza che non tutti i ragazzi apprendono allo stesso modo e che una scuola realmente inclusiva debba mettere a disposizione linguaggi e opportunità differenti, prestando particolare attenzione agli alunni più fragili.

Una scuola aperta alla città e al territorio

Altro elemento centrale è il rapporto con il territorio. Nella visione portata avanti da Flauto, infatti, la scuola non può essere un’isola, ma deve dialogare con le istituzioni, le associazioni, le famiglie e le realtà culturali e sociali della città.

Da questa impostazione è nata la partecipazione a numerose iniziative dedicate alla cultura, alla pace, allo sport, alla musica, all’ambiente e alla cittadinanza.

Un lavoro che passa necessariamente dalla capacità di fare squadra: nessun progetto educativo può raggiungere pienamente i propri obiettivi senza la collaborazione di docenti, personale scolastico, famiglie e studenti.

Dalla Pascoli-Siani alla nuova sfida del IV Circolo

Il percorso iniziato alla Pascoli, proseguito poi alla guida della Pascoli-Siani, si amplia adesso con la reggenza del IV Circolo.

Dirigere contemporaneamente due realtà scolastiche comporterà la necessità di coordinare persone, progetti ed esigenze differenti, programmando gli interventi, delegando responsabilità e assumendo decisioni.

Una sfida certamente impegnativa per Daniela Flauto, chiamata ora a mettere l’esperienza accumulata in oltre un decennio nella scuola di Torre Annunziata al servizio di una comunità scolastica ancora più ampia.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook