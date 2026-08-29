Torre Annunziata, il Lido Azzurro aderisce al Manifesto dell'Ospitalità Diffusa

Lido Azzurro - Pizza & Mare - ha aderito al Manifesto dell'Ospitalità Diffusa, patto tra strutture ricettive extra-alberghiere ed operatori commerciali e culturali, per l'accoglienza ed il benessere degli ospiti sul territorio vesuviano.
Agli ospiti delle strutture associate, il Lido Azzurro riserva servizi e sconti in esclusiva sia per la Spiaggia che per la Pizzeria.
Quest'anno il Patto si è arricchito della web app "GO VESUVIUS" (https://govesuvius.it/), ideata per accompagnare l'Ospite sul Territorio vesuviano alla scoperta di Luoghi, Itinerari (anche quelli "off", meno conosciuti), eventi, sapori tipici, ospitalità autentica, esperienze uniche