Da Torre Annunziata a Milano, Martina Lauretano è la vigilessa più giovane della città: ha 19 anni

A cura della Redazione

Da Torre Annunziata a Milano, a soli 19 anni, con una divisa addosso e la responsabilità di confrontarsi ogni giorno con una delle città più grandi e complesse d’Italia. È la storia di Martina Lauretano, giovane torrese che da gennaio è entrata nella Polizia Locale di Milano, diventando la più giovane “ghisa” del capoluogo lombardo.

A raccontare la sua esperienza è il Corriere della Sera – edizione Milano, che le ha dedicato un articolo ripercorrendo il percorso che l’ha portata dalla sua città d’origine all’ingresso in un Corpo composto da 3.286 agenti, il 30 per cento dei quali donne.

Il concorso a 19 anni e il trasferimento a Milano

Dopo la maturità, Martina si iscrive a Scienze dell’Educazione all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Il desiderio, però, è quello di affiancare agli studi un lavoro, possibilmente dinamico. Su suggerimento dei genitori decide così di partecipare al concorso per la Polizia Locale di Milano.

Nel maggio 2025 affronta la prova scritta, con quesiti sul Codice della strada, diritto penale e pubblica amministrazione. Seguono l’orale e le prove fisiche all’Arena di Milano: un chilometro di corsa, piegamenti e salto in alto. Per prepararsi, racconta, si allena quotidianamente per un mese e mezzo.

A novembre arriva la notizia tanto attesa: è idonea.

Alla felicità si accompagna però la difficoltà di lasciare Torre Annunziata, i genitori e trovare una sistemazione a Milano. Inizialmente viene ospitata da un parente, poi riesce a trovare una casa.

«L’educazione è alla base della legalità»

Una scelta professionale che Martina considera tutt’altro che distante dagli studi universitari. «Permette di portare l’educazione, ovvero la base della legalità, in strada», spiega al Corriere della Sera.

La giovane torrese è stata assegnata all’Unità 6, che opera nelle zone Giambellino, Lorenteggio, Solari, Darsena e Navigli. Dopo il periodo di affiancamento è entrata pienamente nell’attività operativa, con turni distribuiti tra le 6.45 e le 00.15 per cinque giorni alla settimana.

Ha già svolto servizi di pattuglia, assistenza davanti alle scuole, rilevazione degli incidenti e gestione della circolazione.

Il turno preferito? Quello delle emergenze

Tra le diverse attività ce n’è una che Martina predilige: il servizio collegato alla centrale operativa, quando in qualsiasi momento può arrivare una richiesta di intervento urgente.

Eppure, tra i ricordi che porta già con sé, non c’è un’operazione particolarmente eclatante. C’è invece il sorriso di un anziano, il primo cittadino che ha aiutato, alle prese con un problema relativo alla carta di circolazione. Un episodio semplice che racconta anche il modo in cui la diciannovenne interpreta la professione.

«In questo lavoro non mancano i momenti in cui sei chiamato a prenderti cura delle persone», sottolinea Martina, consapevole che in futuro potrebbe trovarsi davanti a situazioni ben più difficili, dagli sfratti agli interventi che coinvolgono minori in contesti familiari violenti.

Una giovane torrese nella metropoli

Martina respinge anche l’immagine ormai superata del vigile urbano impegnato esclusivamente nella gestione del traffico. «Le nostre funzioni sono molto più ampie, la Polizia Locale non ha nulla di meno rispetto alle altre forze dell’ordine», afferma.

Il comandante della Polizia Locale di Milano Gianluca Mirabelli, parlando al Corriere, sottolinea come i nuovi concorsi abbiano consentito di inserire molti giovani agenti e ufficiali, aumentando anche il numero delle pattuglie presenti sul territorio.

Tra quei nuovi volti c’è dunque anche quello di Martina Lauretano: partita da Torre Annunziata a 19 anni per studiare e lavorare, oggi chiamata a misurarsi quotidianamente con le strade di Milano. Una storia di una giovanissima torrese che ha scelto presto di mettersi alla prova, lontano da casa, trasformando un concorso pubblico nell’inizio della propria esperienza professionale.

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