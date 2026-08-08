Porto Food Fest, a Torre Annunziata tre serate tra gusto, musica e spettacolo

Torre Annunziata, si è aperto il Porto Food Fest, appuntamento dedicato allo street food, alla musica e all’intrattenimento in programma dal 7 al 9 agosto nell’area di via Caracciolo, all'interno del porto oplontino (Molo Crocelle). Per tre sere, il lungomare torrese diventerà un punto di incontro per cittadini e visitatori, con stand gastronomici, specialità da gustare e momenti di spettacolo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il rapporto tra la città e il suo porto, proponendo un calendario capace di unire sapori, tradizioni e intrattenimento. Protagonista sarà il cibo di strada, con diverse proposte pensate per accompagnare le serate estive in uno degli angoli più caratteristici di Torre Annunziata.

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Il programma delle serate

Ad aprire la manifestazione, ieri 7 agosto, è stato Nando De Renà, artista protagonista di uno spettacolo dedicato alle canzoni di Renato Zero.

Sabato 8 agosto spazio alla musica dal vivo con la Uè Live Band, pronta a coinvolgere il pubblico con un repertorio pensato per una serata all’insegna dell’energia e del divertimento.

La chiusura di domenica 9 agosto sarà affidata alla comicità di Rosalia Porcaro, che porterà sul palco il suo spettacolo fatto di ironia, personaggi e satira.

Il Porto Food Fest punta a richiamare un pubblico ampio, offrendo un’occasione di socialità e promozione del territorio. La formula che combina enogastronomia, musica e comicità rende la manifestazione adatta a famiglie, giovani e visitatori interessati a trascorrere una serata diversa sul litorale vesuviano.

L’appuntamento rappresenta inoltre un’opportunità per sostenere le attività locali e far conoscere le eccellenze gastronomiche del territorio. Tra una degustazione e uno spettacolo, il porto torrese sarà così animato da luci, profumi e musica per tutto il fine settimana.

Tre serate per vivere Torre Annunziata attraverso il gusto e l’intrattenimento: dal 7 al 9 agosto, il Porto Food Fest si propone come uno degli appuntamenti dell’estate cittadina.

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