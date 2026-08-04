Torre Annunziata, al via il nuovo piano di manutenzione del verde pubblico: ecco il cronoprogramma

A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata ha predisposto un nuovo cronoprogramma degli interventi di manutenzione del verde pubblico, con l'obiettivo di adeguare la programmazione dei lavori alle effettive condizioni del territorio e alle specifiche esigenze delle diverse aree cittadine.

L'iniziativa punta a rendere più efficaci le operazioni di sfalcio, potatura e cura del patrimonio verde, attraverso una pianificazione calibrata sulle necessità riscontrate nei vari quartieri.

L'Amministrazione comunale informa inoltre che eventuali variazioni al calendario degli interventi saranno tempestivamente comunicate attraverso avvisi pubblicati sul sito istituzionale del Comune. Durante l'esecuzione dei lavori potrebbero essere adottati provvedimenti temporanei di regolamentazione della viabilità, con limitazioni al traffico e divieti di sosta nelle zone interessate, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza e ridurre al minimo i disagi.

Argomenti torre annunziata

Di seguito il cronoprogramma degli interventi previsto dal Comune:

Dal 3 all’8 agosto: via Caravelli lato destro direzione Torre del Greco, via G. Alfani, via Caracciolo, via Sepolcri, via Boselli, via Regina Elena, via Margherita di Savoia, via Muzio Tuttavilla escluso ex alveo, via del Principio, via Eolo, via Parini, corso Garibaldi, via Vittorio Veneto da angolo via Settetermini ad angolo via Torretta di Siena.

Dal 10 al 14 agosto: via Vittorio Veneto da angolo via Torretta di Siena ad angolo via Vesuvio, traversa Maresca, via Vesuvio, via Mauro Morrone, via L. Iacono, via Dei Mille, piazza E. De Nicola, via De Gennaro, via Carlo Poerio, piazza E. Cesaro.

Dal 17 al 22 agosto: scuole.

Dal 24 al 29 agosto: scuole.

Dal 31 agosto al 5 settembre: corso Vittorio Emanuele III, via De Simone, via Bertone, via Castello, largo Genzano, via Grazie, via Molini a Vapore, piazza Imbriani, via S. Alfonso de Liguori, viale Manfredi, piazza Risorgimento, via Comunale Schito.

Dal 7 al 12 settembre: Rione Poverelli, Rione via Melito.