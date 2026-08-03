Torre Annunziata ,"Pizza e Mare": al Lido Azzurro una cena d'autore con Peppe Vitiello

A cura della Redazione

Una serata esclusiva in riva al mare, con un menù d'eccezione che profuma di Mediterraneo. La terrazza del Lido Azzurro di Torre Annunziata si prepara ad ospitare l'evento "Pizza e Mare", una cena d'autore a numero chiuso in programma martedì 11 agosto.

Ad affiancare Michele Celoro, Pizza Chef resident del Lido Azzurro, ci sarà Peppe Vitiello, Creative Pizza Chef, che per l'occasione ha ideato un percorso degustazione interamente dedicato al mare, ai suoi profumi e ai suoi sapori.

Cinque pizze d'autore comporranno il menù della serata ospitata dal patron Alfredo Vitagliano, che alla consueta atmosfera accogliente della sua terrazza unirà abbinamenti raffinati e materie prime d'eccellenza.

Protagonista assoluta sarà la ricerca: a partire dagli impasti, realizzati con acqua di mare microbiologicamente pura, fino ai condimenti. Insieme alla mozzarella di bufala campana DOP, spiccheranno alici della costiera Amalfitana e gamberi selezionati forniti da Silvano Maronelli - Crudo d'Autore.

Info e Prenotazioni:

L'esperienza è riservata a un numero limitato di ospiti. Prenotazione obbligatoria al numero: 347 6608692.