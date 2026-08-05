Lavori sulla linea ferroviaria, stop ai treni tra Torre Annunziata e Nocera: le date e gli autobus sostitutivi

Nuovi disagi in vista per i pendolari della linea ferroviaria Napoli-Salerno. Trenitalia ha comunicato che, per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione programmata, la circolazione ferroviaria sarà sospesa sulla tratta Torre Annunziata Centrale – Nocera Inferiore in tre distinti fine settimana tra settembre e ottobre.
Le interruzioni interesseranno sia i treni regionali sia quelli del servizio metropolitano, con cancellazioni parziali o totali e l'attivazione di autobus sostitutivi.
Le date delle interruzioni
La circolazione ferroviaria sarà sospesa nei seguenti periodi:
- dalle ore 23.05 di venerdì 11 settembre alle ore 5.00 di lunedì 14 settembre 2026;
- dalle ore 23.05 di venerdì 25 settembre alle ore 5.00 di lunedì 28 settembre 2026;
- dalle ore 5.00 di sabato 10 ottobre alle ore 5.00 di lunedì 12 ottobre 2026.
Treni cancellati e corse limitate
Durante i lavori subiranno modifiche i treni metropolitani e regionali delle relazioni:
- Napoli Campi Flegrei – Salerno;
- Napoli Centrale – Salerno via Storica.
Le corse potranno essere cancellate sull'intero percorso oppure limitate alla tratta Torre Annunziata Centrale – Nocera Inferiore, a seconda del giorno e dell'orario.
Bus sostitutivi per i viaggiatori
Per ridurre i disagi, Trenitalia ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi che collegherà le località interessate dall'interruzione.
I bus fermeranno generalmente nei piazzali antistanti le stazioni. Fanno eccezione alcune località, dove le fermate saranno effettuate in punti dedicati.
- Pietrarsa: bivio stazione inizio corso S. Giovanni;
- Portici: piazza S. Ciro altezza civico 8;
- Torre del Greco: palina ANM in via del Corallo, altezza civico 10.
- Torre Annunziata Città: fermata EAV di via Vittorio Veneto, altezza civico 411
- Scafati: Via del Polverificio (palina SITA SUD);
Sono inoltre previste fermate dedicate a Napoli Centrale, Napoli San Giovanni Barra, Pietrarsa, Portici, Scafati, Angri, Pagani, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Cava de' Tirreni, Vietri sul Mare e Salerno.
L'invito ai viaggiatori
Trenitalia invita i passeggeri a verificare in anticipo gli orari e le eventuali modifiche al proprio viaggio prima di mettersi in partenza, considerato che i tempi di percorrenza degli autobus sostitutivi potrebbero essere superiori rispetto a quelli dei collegamenti ferroviari, anche in relazione alle condizioni del traffico.