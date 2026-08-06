Torre Annunziata, al via la disinfestazione notturna: ecco le precauzioni per i cittadini

A cura della Redazione

Prenderà il via questa sera, giovedì 6 agosto, il nuovo intervento di disinfestazione adulticida programmato dal Comune di Torre Annunziata per contrastare la proliferazione degli insetti sul territorio cittadino.

Le operazioni inizieranno a partire dalle ore 22.30 e saranno eseguite in orario notturno da operatori specializzati, che utilizzeranno automezzi e attrezzature specifiche per la nebulizzazione dei prodotti insetticidi.

Secondo quanto comunicato dall'amministrazione comunale, verranno impiegati prodotti a base di piretroidi di sintesi, regolarmente registrati presso il Ministero della Salute.

Le raccomandazioni ai cittadini

Per consentire lo svolgimento dell'intervento in condizioni di sicurezza, il Comune invita la popolazione ad adottare alcune semplici precauzioni durante le operazioni di disinfestazione.

In particolare, il Comune raccomnada di evitare di lasciare all'aperto alimenti e indumenti, riponendoli all'interno delle abitazioni; di mettere al riparo gli animali domestici e gli eventuali volatili in gabbia; di tenere chiusi finestre e balconi durante il trattamento; di evitare, se possibile, di sostare all'esterno nelle aree interessate, così da scongiurare eventuali contatti accidentali con la soluzione insetticida nebulizzata.

L'intervento rientra nel programma periodico di disinfestazione predisposto dall'amministrazione comunale per tutelare l'igiene urbana e limitare la presenza di insetti, soprattutto durante il periodo estivo.