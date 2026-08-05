Torre Annunziata riabbraccia la sua Patrona: rivive il ritrovamento della Madonna della Neve

A cura della Redazione

Rievocazione storica

Era il 5 agosto del 1354 quando alcuni pescatori del borgo di Torre dell’Annunciata trovarono impigliata nelle reti da pesca una cassa contenente un mezzo busto raffigurante un’immagine della Madonna. L’effigie fu portata nella chiesetta dell’Annunziata e le fu dato il nome di Maria Santissima della Neve, proprio perché il ritrovamento avvenne il 5 agosto, giorno dedicato alla Vergine Santissima.

Quest’anno, la rievocazione storica del ritrovamento dell'immagine della Madonna della Neve non avverrà, come da sempre, nel mare antistante lo scoglio di Rovigliano bensì nelle acque davanti alle Sette Scogliere di via Solferino, mentre la disputa tra i pescatori torresi e stabiesi per la sua attribuzione, saranno al centro dell'evento religioso.

Stamattina, mercoledì 5 agosto, intorno alle 7.30, 10 mortai sentiti in tutta la città hanno dato il via a quello che rappresenta il clou dei festeggiamenti: la messa in scena del ritrovamento in mare della sacra icona.

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IL PROGRAMMA

La giornata inizierà con le Sante Messe delle 8.30 e delle 11, mentre alle 18 partirà la tradizionale processione con il quadro della Madonna dalla Basilica fino al porto.

Da qui prenderà il via la caratteristica processione a mare fino alle Sette Scogliere, accompagnata dalla rievocazione storica del ritrovamento dell'icona. Dopo il corteo farà ritorno al porto, dove sarà celebrata la Messa solenne prima del rientro del quadro in Basilica.

Spettacoli e iniziative fino al gran finale

Il programma civile proseguirà giovedì 6 agosto, alle 20.30 in piazza Giovanni XXIII, con lo spettacolo teatrale "Maria ad Nives".

Dal 7 al 9 agosto, nell'area portuale, spazio al Porto Food Fest, appuntamento dedicato all'enogastronomia e all'intrattenimento.

Domenica 9 agosto la solenne processione per le vie della città

La chiusura dei festeggiamenti è in programma domenica 9 agosto.

Le Sante Messe saranno celebrate alle 8.30 e alle 11, mentre alle 19 prenderà il via la solenne processione con il quadro della Madonna della Neve lungo le principali strade cittadine. Il corteo partirà dalla Basilica in piazza Giovanni XXIII per attraversare via De Simone, Porto, via D'Angiò, via Bertone, via G. Caccia, ancora via Bertone, via D'Angiò, via De Simone e fare ritorno in Basilica.

Al termine della processione sarà celebrata la Santa Messa. A mezzanotte, alla Villa Comunale, il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici concluderà i festeggiamenti dedicati alla patrona di Torre Annunziata.