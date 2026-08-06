Torre Annunziata, carenza di personale al Comune: la UIL FP sollecita concorsi e nuove assunzioni

Nella giornata di ieri, 5 agosto 2026, si è tenuto un incontro tra il Commissario straordinario del Comune di Torre Annunziata e una delegazione regionale della UIL FP, convocato su richiesta dell’organizzazione sindacale e su delega del segretario generale Vincenzo Torino.

Alla riunione hanno partecipato, per la UIL FP, Nicola Di Donna, Alberto Fruccio e Vincenzo Candalino.

Il confronto, definito dal sindacato collaborativo e proficuo, si è concentrato soprattutto sulle problematiche legate alla gestione del personale comunale.

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Carenza di organico e concorsi

Al centro della discussione vi è stata la grave carenza di dipendenti che interessa l’Ente. La UIL FP ha ribadito la necessità di accelerare l’avvio delle procedure concorsuali, considerate indispensabili per garantire nuove assunzioni e il regolare funzionamento dei servizi.

In attesa dell’espletamento dei concorsi, il sindacato ha inoltre chiesto di trattenere in servizio i dipendenti disponibili a proseguire l’attività lavorativa oltre i limiti ordinari di pensionamento, così da evitare ulteriori vuoti negli uffici.

Nel corso dell’incontro è stata affrontata anche la questione delle progressioni tra le aree, già definite dalla precedente Commissione straordinaria. Su entrambe le tematiche, secondo quanto riferito dalla UIL FP, il Commissario avrebbe mostrato disponibilità e apertura al confronto.

Stadio, lavori entro settembre

Il tavolo si è poi allargato ad alcune questioni di particolare interesse per la città.

Sul fronte dello stadio comunale, il Commissario ha confermato che gli interventi stanno procedendo regolarmente e che i tempi di consegna dovrebbero essere rispettati. La conclusione dei lavori è prevista entro la prima metà di settembre.

Polizia Metropolitana e nuovi parcheggi

Tra le ipotesi al vaglio per la nuova sede della Polizia Metropolitana a Torre Annunziata vi sarebbe anche l’utilizzo dell’Hub portuale.

Per quanto riguarda i parcheggi, oltre all’imminente apertura dell’area della Darsena, è prevista la realizzazione di un nuovo spazio di sosta presso l’ex area Damiani.

Diserbo affidato a Prima Vera

Sul tema del verde pubblico è stato infine comunicato che alla società in house Prima Vera è stato affidato il servizio di diserbo sull’intero territorio comunale, con le attività già in corso.

La UIL FP ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro, che ha consentito di affrontare sia le principali criticità dell’Ente sia alcune questioni cittadine considerate prioritarie.

Il confronto si è concluso con l’impegno delle parti ad aggiornarsi a breve per verificare lo stato di avanzamento dei temi discussi e proseguire il percorso di collaborazione avviato.