Torre Annunziata, il futuro della città passa dal PRIUS: incontro pubblico con cittadini e associazioni

Il Comune di Torre Annunziata chiama cittadini, associazioni, comunità locali e portatori di interesse a partecipare alla definizione della strategia di sviluppo urbano della città nell'ambito del PRIUS, Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile.

L'incontro pubblico è in programma mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 15, presso la Sala Teatro di via Provinciale Schiti 51.

L'iniziativa rappresenta una tappa del percorso di ascolto e condivisione avviato dall'Amministrazione comunale per arrivare alla definizione del Documento di Orientamento Strategico (DOS), necessario per l'attuazione del PR Campania FESR 2021-2027. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Cittadini e associazioni chiamati a partecipare

L'obiettivo dell'incontro è raccogliere indicazioni e contributi provenienti dal territorio, coinvolgendo direttamente le realtà locali nelle scelte che dovranno orientare gli interventi di rigenerazione urbana.

Le eventuali ulteriori proposte progettuali dovranno essere presentate entro le ore 12 di martedì 6 ottobre, inviandole all'indirizzo Pec [email protected].

I contributi raccolti saranno successivamente esaminati nell'ambito della redazione del Documento di Orientamento Strategico.

Dalle proposte alla strategia urbana

In particolare, il confronto servirà a valutare la coerenza delle proposte con le priorità del PRIUS e a finalizzare la strategia urbana che dovrà guidare gli interventi finanziati attraverso il programma europeo.

Si tratta quindi di un passaggio importante anche in vista dell'utilizzo delle risorse destinate alla rigenerazione e allo sviluppo sostenibile di Torre Annunziata.

Per accompagnare il Comune nella definizione del PRIUS è stato previsto il supporto del Centro Servizi Territoriali (CST), iniziativa del Dipartimento per le Politiche di Coesione nell'ambito del PN CapCoe 2021-2027.

L'appuntamento del 7 ottobre punta dunque ad aprire il confronto sul futuro della città, coinvolgendo direttamente cittadini e realtà del territorio nella costruzione delle priorità di sviluppo urbano di Torre Annunziata.