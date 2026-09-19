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Torre Annunziata, aggiornamento guasto idrico: disagi fino alle ore 20 di stasera

Torre Annunziata, aggiornamento guasto idrico: disagi fino alle ore 20 di stasera

Ecco le strade interessate alla mancanza d'acqua

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Proseguono ininterrottamente gli interventi per la riparazione del guasto improvviso alla condotta adduttrice DN 1300 Sarno-Boscotrecase.

Il guasto si è verificato in corrispondenza del punto di giunzione tra due grosse condotte di diverso diametro e materiale, rispettivamente in fibrocemento e acciaio. La specificità dell’intervento ha reso necessario l’impiego di personale specializzato e la realizzazione di componenti appositamente progettati. Inoltre, al fine di garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di massima sicurezza, le attività vengono eseguite con particolare cautela, considerata anche la vicinanza ad alcuni insediamenti abitativi.

Sulla base delle valutazioni tecniche attualmente disponibili, il termine dei lavori è previsto entro le ore 20:00 di questa sera, sabato 19 settembre 2026.

L’intervento di riparazione comporta, abbassamenti della pressione idrica e conseguenti mancanze d’acqua, nelle seguenti strade e località del Comune di Torre Annunziata:

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Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.

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