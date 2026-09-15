YMA-latte

Torre Annunziata, don Salvatore Cipollaro, 41 anni, nuovo parroco al Buon Consiglio

Torre Annunziata, don Salvatore Cipollaro, 41 anni, nuovo parroco al Buon Consiglio

Domenica 20 settembre la benedizione per studenti, docenti e personale Ata

(1 minuto di lettura)
A cura di Enza Perna

Cambio alla guida della parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio e Sant’Antonio a Torre Annunziata. Da sabato 5 settembre il nuovo parroco è don Salvatore Cipollaro, 41 anni, che subentra a don Giuseppe Conca, destinato ad altro incarico.

La nomina è stata disposta dall’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia.

Don Salvatore arriva a Torre Annunziata dopo circa 15 anni di esperienza pastorale maturata in diverse comunità della diocesi, da Torre del Greco a Massa di Somma fino a Ponticelli, dove ha guidato la Basilica di Santa Maria della Neve.

TORRESETTE AI

Hai domande su questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.

Argomenti

Un nuovo cammino per la comunità

Nel suo nuovo incarico, don Salvatore intende proporre un percorso improntato all’unità e al senso di famiglia, coinvolgendo non soltanto i fedeli della parrocchia ma aprendosi all’intero territorio.

Un primo appuntamento è già in programma per domenica 20 settembre alle ore 11. Al termine della celebrazione domenicale dedicata ai bambini, il nuovo parroco impartirà una benedizione in occasione dell’inizio dell’anno scolastico, rivolta agli studenti, ai docenti e al personale Ata.

Nuova linfa per la parrocchia

Per la comunità di Santa Maria del Buon Consiglio e Sant’Antonio si apre dunque una nuova fase. Il dinamismo e le idee del nuovo parroco potranno rappresentare una ventata di freschezza e un’occasione per rafforzare il rapporto tra la parrocchia e il territorio.

A don Salvatore Cipollaro va l’augurio di buon lavoro per il nuovo percorso pastorale nella comunità di Torre Annunziata.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Vedi prima le notizie che ti interessano

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE