Torre Annunziata, don Salvatore Cipollaro, 41 anni, nuovo parroco al Buon Consiglio

Cambio alla guida della parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio e Sant’Antonio a Torre Annunziata. Da sabato 5 settembre il nuovo parroco è don Salvatore Cipollaro, 41 anni, che subentra a don Giuseppe Conca, destinato ad altro incarico.

La nomina è stata disposta dall’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia.

Don Salvatore arriva a Torre Annunziata dopo circa 15 anni di esperienza pastorale maturata in diverse comunità della diocesi, da Torre del Greco a Massa di Somma fino a Ponticelli, dove ha guidato la Basilica di Santa Maria della Neve. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Un nuovo cammino per la comunità

Nel suo nuovo incarico, don Salvatore intende proporre un percorso improntato all’unità e al senso di famiglia, coinvolgendo non soltanto i fedeli della parrocchia ma aprendosi all’intero territorio.

Un primo appuntamento è già in programma per domenica 20 settembre alle ore 11. Al termine della celebrazione domenicale dedicata ai bambini, il nuovo parroco impartirà una benedizione in occasione dell’inizio dell’anno scolastico, rivolta agli studenti, ai docenti e al personale Ata.

Nuova linfa per la parrocchia

Per la comunità di Santa Maria del Buon Consiglio e Sant’Antonio si apre dunque una nuova fase. Il dinamismo e le idee del nuovo parroco potranno rappresentare una ventata di freschezza e un’occasione per rafforzare il rapporto tra la parrocchia e il territorio.

A don Salvatore Cipollaro va l’augurio di buon lavoro per il nuovo percorso pastorale nella comunità di Torre Annunziata.

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