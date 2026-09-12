Torre Annunziata, addio alla fontana di piazza Imbriani: al centro ora c'è un ulivo

La fontana più criticata e probabilmente anche una delle meno funzionanti di Torre Annunziata cambia definitivamente volto. Niente più giochi d’acqua: al centro della struttura di piazza Imbriani è stato piantato un ulivo, trasformando di fatto la vecchia fontana in una grande aiuola.

Come mostra la foto, la struttura originaria è rimasta, ma la vasca, il cui fondo è stata riempita di terreno e al centro è stato sistemato un ulivo già di notevoli dimensioni. Per consentire all’ulivo di attecchire e sviluppare le radici naturalmente, il fondo della vecchia fontana è stato sfondato, mettendo il terreno della vasca direttamente in collegamento con il suolo sottostante.

Una fontana mai entrata nel cuore dei cittadini

La fontana di piazza Imbriani, a Torre Centrale, venne inaugurata circa dieci anni fa. La sua particolare forma, che nelle intenzioni avrebbe dovuto richiamare la bocca del Vesuvio, è stata fin dall'inizio oggetto di critiche e, in più occasioni, anche di ironia sui social. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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A pesare sul giudizio dei cittadini non è stata però soltanto l'estetica. Nel corso degli anni, infatti, la fontana è rimasta spesso inattiva, perdendo di fatto la funzione per la quale era stata realizzata.

Gli interventi compensativi della Gori

Ma perché si è deciso di trasformarla?

In città sono in corso alcuni interventi compensativi realizzati dalla Gori, che riguardano anche alcune fontane del territorio e, in particolare, quella di piazza Imbriani.

Le opere rientrano nelle compensazioni legate alla concessione alla Gori dell'area della spiaggia delle Sette Scogliere, dove è stato allestito il cantiere per la realizzazione della condotta sottomarina destinata a convogliare i reflui fognari provenienti da Torre del Greco verso il collettore di Torre Annunziata e, successivamente, al depuratore di Foce Sarno.

Ulivo, irrigazione e illuminazione a led

La piantumazione dell'ulivo è stata completata. Restano ora da installare gli ugelli per l'irrigazione e le luci a led, che nelle ore serali dovrebbero valorizzare la nuova sistemazione di piazza Imbriani.

Scompare così, almeno nella sua funzione originaria, una fontana che in questi dieci anni non è mai riuscita a conquistare il favore dei torresi.

Una fontana davvero da bocciare?

Una considerazione, però, va fatta. La fontana è stata spesso liquidata come un vero e proprio “obbrobrio”. Noi continuiamo a pensare che forse non meritasse una bocciatura così netta.

Se avesse funzionato regolarmente, con giochi d'acqua continui e un'illuminazione a led capace di cambiare colore ai getti nelle ore serali, probabilmente avrebbe offerto tutt'altra immagine.

Il problema, dunque, potrebbe non essere stato soltanto come era stata progettata, ma soprattutto come è stata gestita e mantenuta in questi dieci anni.

Ora si volta pagina. Al posto dell'acqua c'è un ulivo: una scelta certamente più semplice e, almeno sulla carta, anche più facile da curare e mantenere mel tempo.