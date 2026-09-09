Torre Annunziata, cade la torre di Palazzo Fienga: giù un simbolo del potere della camorra

Un'immagine destinata a entrare nella storia recente di Torre Annunziata. Questa mattina è stata demolita la torre di Palazzo Fienga, per decenni uno dei simboli più riconoscibili del fortino della camorra oplontina.

L'intervento rappresenta una delle tappe più significative del percorso avviato per la demolizione del complesso immobiliare confiscato alla criminalità organizzata e per la successiva restituzione dell'area alla città.

In azione il Genio Guastatori

Le operazioni sono state eseguite dal 21° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Garibaldi dell'Esercito Italiano, nell'ambito del programma di interventi coordinato dal commissario straordinario per Palazzo Fienga, il prefetto Giuseppe Priolo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il cronoprogramma è stato predisposto dalla struttura tecnica dell'Agenzia del Demanio e rientra nel più ampio progetto che porterà alla completa trasformazione dell'area.

La caduta della torre assume un valore che va ben oltre l'aspetto materiale della demolizione: viene cancellato uno degli elementi più visibili di un edificio che per anni ha rappresentato nell'immaginario collettivo il potere esercitato dalla criminalità organizzata sul territorio.

Il Prefetto: «Vittoria dello Stato contro il potere della camorra»

A sottolineare il significato dell'intervento è il prefetto di Napoli Michele di Bari, che parla di un passaggio dal forte valore simbolico, espressione del ripristino della legalità e della vittoria dello Stato contro il potere camorristico.

Il risultato arriva al termine di un lungo lavoro istituzionale che ha visto impegnate diverse articolazioni dello Stato.

Di Bari ha rivolto il proprio ringraziamento al procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, al procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, al procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, al commissario straordinario Giuseppe Priolo e alla direttrice dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati Maria Rosaria Laganà.

Ringraziamenti anche all'Agenzia del Demanio, al Provveditorato alle Opere Pubbliche, alle Forze dell'ordine e al 21° Reggimento Genio Guastatori, comandato dal colonnello Romano Ventura.

Dal fortino della camorra a un luogo per i cittadini

Il futuro di Palazzo Fienga è già delineato. Una volta completato l'intervento di demolizione, l'area dovrà cambiare radicalmente volto.

Al posto dell'ex fortino sorgeranno un parco pubblico attrezzato e uno spazio polifunzionale, con luoghi destinati alla socialità e in particolare alle nuove generazioni.

È proprio questa trasformazione a dare all'operazione il suo significato più profondo: un bene sottratto alla criminalità non viene soltanto abbattuto, ma restituito alla comunità con una nuova funzione sociale.

La torre che questa mattina è venuta giù rappresentava una parte fisica di Palazzo Fienga. Ma per Torre Annunziata la sua demolizione assume inevitabilmente anche un'altra valenza: cancellare un simbolo della camorra per costruire, nello stesso luogo, un simbolo di legalità e rinascita.