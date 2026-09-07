Torre Annunziata, asili nido: approvate le graduatorie per l'anno educativo 2026/2027

A cura della Redazione

Sono state approvate le graduatorie per l’accesso agli asili nido dell’Ambito N30 relative all’anno educativo 2026/2027.

Il provvedimento è contenuto nella Determinazione dirigenziale n. 1921 del 7 settembre 2026 del Comune di Torre Annunziata, ente capofila dell’Ambito N30. Le graduatorie sono state predisposte separatamente per ciascun Comune di residenza.

Graduatorie pubblicate nel rispetto della privacy

Per tutelare i dati personali delle famiglie, negli elenchi non vengono riportati i nominativi dei bambini. Gli utenti potranno individuare la propria domanda attraverso la data e il numero di protocollo dell’istanza.

Sono inoltre indicati l’eventuale compartecipazione alla spesa e l’esito della richiesta. Per i residenti a Torre Annunziata viene specificata anche la sede nella quale il bambino è stato ammesso.

Quattro sedi e 130 posti disponibili

Il servizio è rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi residenti nei Comuni appartenenti all’Ambito N30.

Complessivamente saranno disponibili 130 posti, distribuiti in quattro sedi. Gli asili saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 16.

Le date effettive di avvio delle attività nelle singole strutture saranno comunicate successivamente dall’amministrazione.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici competenti al numero 081 5358617.

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