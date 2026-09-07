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Torre Annunziata, il “mistero” di Capo Oncino: mare limpido al mattino, poi compaiono schiuma e chiazze

Torre Annunziata, il “mistero” di Capo Oncino: mare limpido al mattino, poi compaiono schiuma e chiazze

Il fenomeno si ripete nelle ore più calde della giornata. I bagnanti chiedono maggiori controlli per capire cosa accade nelle acque di uno degli angoli più suggestivi della costa torrese.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Quest'estate in diversi articoli abbiamo parlato di Capo Oncino a Torre Annunziata, trattando svariati argomenti: cittadini impegnati nel tener pulito questo tratto caratteristico della costa torrese; un personaggio singolare che frequentava fin da bambino questo angolo di paradiso per ritornarci dopo la pensione; le sorelle Filangieri venute dalla Florida per vedere per la prima volta la villa dei loro progenitori. 

Oggi, invece, vogliamo evidenziare un fatto che si ripete sistematicamente.  Ogni mattina a Capo Oncino il mare è limpidissimo, poi in tarda mattinata compaiono chiazze di schiuma e l'acqua sembra presentare un aspetto anche un po' "oleoso". Sono gli scarichi a mare delle barche e dei natanti più grandi che stazionano al largo e "puliscono" le loro sentine? C'è qualche scarico che è presente, non visibile, in questo punto?

Sono interrogativi che si pongono i cittadini quando entrano nell’acqua e che dopo una certa ora vedono diminuire la limpidezza di questo tratto di mare, da preservare per la sua bellezza naturale e per la villa Filangieri che si affaccia su Capo Oncino. Sarebbe il caso, quindi, che in questo angolo di costa ci fossero maggiori controlli.

In un luogo che i torresi considerano casa loro, tanto è vero che si sono attrezzati mettendo attaccapanni, ombrelloni e... persino un orologio che segna le ore delle loro giornate.

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