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Cittadini in campo per la “spiaggia murata”: «Mancinelli torni accessibile»

Cittadini in campo per la “spiaggia murata”: «Mancinelli torni accessibile»

Appuntamento mercoledì 9 settembre a largo Mancinelli. Nessuna protesta contro il muro di sicurezza, ma la richiesta di interventi per restituire la spiaggia alla collettività.

(2 minuti di lettura)
A cura di Salvatore Cardone

Il tam-tam già risuona sui cellulari di tanti cittadini. Si stanno dando appuntamento per mercoledì 9 settembre, alle ore 16,30, sul piccolo piazzale di largo Mancinelli di Torre del Greco. Il motivo? Richiamare l'attenzione sulla "spiaggia murata" che si trova in questa zona e dove a metà di agosto è stato costruito un muro per impedirne l'accesso. Giustamente, perché era pericoloso il passaggio su una grata in ferro che sotto aveva parzialmente il vuoto. E anche per la presenza di massi, a ridosso della spiaggia, che potenzialmente potevano precipitare addosso ai bagnanti. Senza considerare che anche la scaletta in legno presentava qualche criticità.

Molti cittadini di Torre del Greco, Torre Annunziata, Trecase e altri comuni hanno avuto per tanti anni questa spiaggia di Mancinelli come punto di riferimento durante le loro estati. Ma negli ultimi tempi era diventata insicura e l'amministrazione di Torre del Greco ha provveduto, per tutelare l'incolumità dei frequentatori di questo tratto di costa, impedirne l’ingresso.

Ma quelli che si riuniranno al largo Mancinelli non saranno lì per protestare per il muro che impedisce l'accesso alla spiaggia, ma per sollecitare chi di competenza ad intervenire per metterla in sicurezza, in modo che possa ritornare di nuovo fruibile per prendere il sole, fare un bagno e respirare aria di mare. 

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"Dovrebbe venire anche un rappresentante dell'amministrazione - mi dice un cittadino- e forse lo stesso sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella. Qualche altro afferma che è stato informato della manifestazione anche il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che già una quindicina di giorni fa è stato sul luogo.

Per quanto ci riguarda, avendo visionato personalmente, prima della costruzione del muro, la pericolosità dell'accesso alla spiaggia, riteniamo doveroso e positivo l'intervento effettuato. Ma nel contempo è anche giusto che i cittadini richiamino l'attenzione su questo problema e chiedano alle autorità competenti di risolverlo.

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