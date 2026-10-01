Torre Annunziata, lo Spolettificio saluta Anna Maria Nuzzo dopo 11 anni

La chiusura dello Spolettificio di Torre Annunziata è ormai acclarata, anche se restano da definire con precisione i tempi: sei mesi, forse un anno. Intanto, all’interno dello storico stabilimento militare la vita continua, seppure a ritmi ormai fortemente ridotti.

Martedì scorso tutto il personale ancora in servizio si è riunito nella Sala gare per salutare la dottoressa Anna Maria Nuzzo, responsabile dell’Ufficio Risorse Umane, giunta al termine della sua lunga carriera professionale.

Undici anni alla guida delle Risorse Umane

Originaria di Ercolano, Nuzzo era arrivata allo Spolettificio undici anni fa, proveniente da un’altra sede, per assumere la guida dell’Ufficio Risorse Umane. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Nel corso degli anni ha contribuito alla riorganizzazione del settore, rendendolo più efficiente e maggiormente rispondente alle esigenze del personale. Dietro un’apparenza rigorosa, colleghi e dipendenti hanno imparato a conoscere una dirigente capace di coniugare fermezza professionale e sensibilità nei rapporti umani.

Alla cerimonia di commiato erano presenti il direttore dello stabilimento, colonnello Domenico Lando, il vicedirettore tenente colonnello Ferruccio Poles, insieme ai militari e ai civili ancora in servizio.

Ad accompagnare Nuzzo anche la figlia Francesca, giovane magistrato. Assente per motivi professionali l’altro figlio, Giuseppe, docente fuori regione.

«Una giornata agrodolce»

Visibilmente emozionata, Anna Maria Nuzzo ha voluto ringraziare colleghi e collaboratori con i quali ha condiviso oltre un decennio della propria vita professionale.

«Oggi per me è una giornata agrodolce. Sono triste perché lascio colleghi e amici con cui ho diviso 11 anni della mia vita lavorativa. Contenta perché so che questo luogo sarà destinato a diventare un Parco Urbano della Cultura, con nuove opportunità lavorative e una riqualificazione mirata».

Poi un ricordo più personale, accompagnato da una nota di affettuosa ironia: «Porterò per sempre nel cuore questi magnifici 11 anni, come pure mi mancheranno i quotidiani “litigi” con il direttore Lando».

La mattinata si è conclusa con un buffet e le tradizionali foto di gruppo, destinate a custodire il ricordo di un momento particolare non soltanto per Anna Maria Nuzzo, ma anche per uno stabilimento che si avvia verso la conclusione della propria lunga storia industriale e militare.

In un luogo ormai prossimo a cambiare definitivamente volto, il saluto a una dirigente dopo undici anni di servizio assume inevitabilmente anche il sapore del commiato da un’epoca dello Spolettificio di Torre Annunziata.

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