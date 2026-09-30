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Torre Annunziata, Prima Vera cambia passo: scelto l'esperto Raphael Rossi

Torre Annunziata, Prima Vera cambia passo: scelto l'esperto Raphael Rossi

Il manager specializzato nel ciclo dei rifiuti succederà a Eugenio Piscino

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Il manager Raphael Rossi è il nuovo amministratore unico della Prima Vera, società che gestisce la raccolta de rifiuti del Comune di Torre Annunziata. La nomina, anche se non acora ufficiale, è stata conferita dalla Commissione Straordinaria tra le 13 candidature pervenute al Comune dopo la pubblicazione del relativo Bando. Il manager sostituirà il dott. Eugenio Piscino, dimissionario, ed attuale dirigente del Comune di Pompei.

Chi è Raphael Rossi

Nato nel 1974 e con doppia nazionalità (italiana e francese), è un esperto nella progettazione di sistemi avanzati di gestione dei rifiuti e nella riorganizzazione di aziende pubbliche di igiene urbana.

Il suo profilo professionale si articola principalmente su tre fronti:

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Argomenti

Progettazione e gestione rifiuti: Ha progettato i sistemi di raccolta differenziata porta a porta in grandi città italiane tra cui Trento, Bari, Roma, Napoli e Parma. Ha inoltre ricoperto il ruolo di amministratore o consulente per le aziende dei rifiuti di Torino, Napoli (ASIA), Reggio Calabria, Parma, Reggio Emilia e Piacenza.

Ruoli istituzionali e scientifici: È membro di diversi comitati scientifici, come il Comitato Rifiuti Zero di Capannori. Ha lavorato come consulente ambientale per la Regione Siciliana e la Regione Toscana (all'interno dell'Osservatorio Regionale per il servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani).

È noto per le sue battaglie contro l'illegalità e la corruzione nella gestione dei rifiuti. È promotore del movimento di cittadinanza attiva Signori Rossi – Corretti no corrotti ed è stato tra i fondatori dello sportello S.O.S. Corruzione.

Quindi una figura di rilievo, l'unica finora alla guida della Prima Vera con competenze specifiche nel settore.

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