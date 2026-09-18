Rottura condotta idrica: emergenza in 12 comuni dell'area vesuviana

Si informa che, a causa di un’improvvisa rottura della condotta DN 1300 Sarno–Boscotrecase, Gori è costretta a interrompere l’erogazione idrica per consentire l’esecuzione dell’intervento di riparazione.
La condotta adduttrice DN 1300 Sarno–Boscotrecase alimenta il sistema idrico Sarnese-Vesuviano con una portata fino a 1.000 litri al secondo. I lavori di riparazione presentano un’elevata complessità tecnica e operativa. Pertanto, sono state immediatamente predisposte tutte le operazioni necessarie per contenere la dispersione, salvaguardare l’integrità dell’acquedotto e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, limitando i disagi alle utenze servite.
L’intervento di riparazione comporterà mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica fino alle ore 20:00 di venerdì 18 settembre 2026, nei seguenti comuni:
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BOSCOREALE
ERCOLANO
OTTAVIANO
POMPEI
SAN GIUSEPPE VESUVIANO
SAN MARZANO SUL SARNO
SCAFATI
STRIANO
TERZIGNO
TORRE DEL GRECO
TRECASE
TORRE ANNUNZIATA
A seguire il dettaglio delle zone interessate dalla mancanza d’acqua e dei punti di approvvigionamento.
BOSCOREALE:
STRADA VICINALE CANGIANI
VIA CANALE SARNO
VIA CANGIANI
VIA CANGIANI PROVINCIALE
VIA FERDINANDO RUSSO
VIA GESUITI
VIA GROTTA
VIA GROTTA PARRELLA
VIA LE CORBUSIER
VIA LUIGI PULZELLA
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA
VIA MARIA MONTESSORI
VIA PARRELLA
VIA PARRELLE
VIA PASSANTI SCAFATI
VIA PISACANE
VIA PONTE DI ZAPPELLA
VIA PROMISCUA
VIA SETTETERMINI
VIA SISTO SANSEVERINO
VIA SPINELLI
VIA VICINALE CIRILLO
VIALE VILLA REGINA
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
ERCOLANO:
CONTRADA MONTEDORO
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
OTTAVIANO:
VIA ALVEO ZENNILLO
VIA ROMA
VIA SAN LEONARDO
VIA LAVINAIO I TRATTO
VIA LAVINAIO II TRATTO
VIA FERROVIA DELLO STATO
VIA VECCHIA SARNO
VIA CUPA PIEDITERRA
VIA FRANCESCO PERRI
VIA MUNICIPIO
VIA MOZZONI
VIA PENTELETE
VIA SEPE LIGUORI
VIA GIACOMO LEOPARDI
VIA VECCHIA PALMA
PIAZZA MERCATO
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
POMPEI
VIA ANDRONI
VIA CIVITA GIULIANA
VIA GIULIANA
VIA GROTTA I
VIA GROTTA PARRELLA
VIA NOLANA
VIA PARRELLE CIVITA GIULIANA
VIA PIZZO MARTINO
VIA SPINELLI
VIA TRE PONTI
VIA VICINALE GIULIANA
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
SAN GIUSEPPE VESUVIANO
INTERO TERRITORIO COMUNALE
Predisposto servizio idrico sostitutivo per tutta la durata della sospensione con autobotte situata in:
Piazza Garibaldi, presso la Casa Comunale
SAN MARZANO SUL SARNO
INTERO TERRITORIO COMUNALE ad esclusione delle utenze ubicate in:
VIA GRAMSCI, VIA MANZONI
VIA TERMINE BIANCO
AREA INDUSTRIALE TAURANIA
VIA PETRARCA
VIA BERLINGUER (servizio regolare dal civ. 95 al civ. 123)
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
Predisposto servizio idrico sostitutivo per tutta la durata della sospensione con batteria di fontanine situata presso:
- Via Gramsci, altezza Mercato Ortofrutticolo
- Piazza Guerritore
SCAFATI
VIA LONGOLA
VIA LO PORTO
VIA NUOVA SAN MARZANO
VIA ZI PAOLO
VIA ANNUNZIATA
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
STRIANO
INTERO TERRITORIO COMUNALE
Predisposto servizio idrico sostitutivo per tutta la durata della sospensione con
Autobotte presso:
Via Risorgimento (area mercatale)
BATTERIA FONTANINE PRESSO:
Via Poggiomarino n. 70
TERZIGNO
INTERO TERRRITORIO COMUNALE
Predisposto servizio idrico sostitutivo per tutta la durata della sospensione con autobotte presso:
Via Cavour
TORRE DEL GRECO
TRAV BIANCHINI
TRAV MONTEDORO
VIA ANTICA TRECASE
VIA BENEDETTO CROCE
VIA BOCCEA
VIA CAPPELLA
VIA CAPPELLA DEGLI OREFICI
VIA CUPA LIONELLO
VIA DE NICOLA
VIA DELLE MARGHERITE
VIA DI SOTTO AI CAMALDOLI
VIA ETNA
VIA GURGO
VIA LEOPARDI
VIA LITORANEA
VIA MASSERIA DONNA CHIARA
VIA MONTAGNELLE
VIA MONTE SOMMA
VIA MONTEDORO
VIA MORTELLE
VIA NUOVA TRECASE
VIA PIEMONTE
VIA PISANI
VIA PUGLIA
VIA RESINA NUOVA
VIA RUGGIERO
VIA S. FODERO
VIA SCAPPI
VIA SCAPPI NOVESCA
VIA STROMBOLI
VIA TIRONI
VIA TRENTINO ALTO ADICE
VIA VILLA PROTA
VIA VIULI
VIA VOLPICELLI
VIALE DEI PINI
VIALE EUROPA
VIALE LIGURIA
VIALE LOMBARDIA
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
Predisposto servizio idrico sostitutivo per tutta la durata della sospensione con autobotte presso:
Viale Lombardia
TRECASE
VIA PANORAMICA
VIA FOSSA DELLA MONACA
VIA TIRONI DELLA GUARDIA
VIA CIFELLI
VIA CARLO PISACANE
VIA ARGANO
VIA RENDINE
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
TORRE ANNUNZIATA
CORSO VITTORIO EMANUELE III
PARCO TRENTO
VIA AVALLONE
VIA CAMPESTRE
VIA CARMINIELLO
VIA DEL PRINCIPIO
VIA EPITAFFIO
VIA GORIZIA
VIA MANZO
VIA MARGHERITA DI SAVOIA
VIA MELITO
VIA MONTENERO
VIA MURAT
VIA PASTORE
VIA PENNINIELLO
VIA REGINA ELENA
VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA
VIA SEPOLCRI
VIA TAGLIAMONTE
VIA TORRETTA DI SIENA
VIA TRAVERSA ANDOLFI
VIA VITTORIO VENETO
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
Per tutta la durata della sospensione: AUTOBOTTE presso: Via Tagliamonte
L’erogazione idrica, salvo imprevisti o aggiornamenti, riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 20:00 di venerdì 18 settembre 2026.
Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.