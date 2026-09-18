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Rottura condotta idrica: emergenza in 12 comuni dell'area vesuviana

Rottura condotta idrica: emergenza in 12 comuni dell'area vesuviana

L'erogazione idrica riprenderà a decorrere dalle ore 20:00 di stasera

Aggiornato il (4 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Si informa che, a causa di un’improvvisa rottura della condotta DN 1300 Sarno–Boscotrecase, Gori è costretta a interrompere l’erogazione idrica per consentire l’esecuzione dell’intervento di riparazione.

La condotta adduttrice DN 1300 Sarno–Boscotrecase alimenta il sistema idrico Sarnese-Vesuviano con una portata fino a 1.000 litri al secondo. I lavori di riparazione presentano un’elevata complessità tecnica e operativa. Pertanto, sono state immediatamente predisposte tutte le operazioni necessarie per contenere la dispersione, salvaguardare l’integrità dell’acquedotto e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, limitando i disagi alle utenze servite.

L’intervento di riparazione comporterà mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica fino alle ore 20:00 di venerdì 18 settembre 2026, nei seguenti comuni:

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BOSCOREALE

ERCOLANO

OTTAVIANO

POMPEI

SAN GIUSEPPE VESUVIANO

SAN MARZANO SUL SARNO

SCAFATI

STRIANO

TERZIGNO

TORRE DEL GRECO

TRECASE

TORRE ANNUNZIATA

A seguire il dettaglio delle zone interessate dalla mancanza d’acqua e dei punti di approvvigionamento.  

BOSCOREALE:

STRADA VICINALE CANGIANI
VIA CANALE SARNO
VIA CANGIANI
VIA CANGIANI PROVINCIALE
VIA FERDINANDO RUSSO
VIA GESUITI
VIA GROTTA
VIA GROTTA PARRELLA
VIA LE CORBUSIER
VIA LUIGI PULZELLA
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA
VIA MARIA MONTESSORI
VIA PARRELLA
VIA PARRELLE
VIA PASSANTI SCAFATI
VIA PISACANE
VIA PONTE DI ZAPPELLA
VIA PROMISCUA
VIA SETTETERMINI
VIA SISTO SANSEVERINO
VIA SPINELLI
VIA VICINALE CIRILLO
VIALE VILLA REGINA
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

ERCOLANO:

CONTRADA MONTEDORO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

OTTAVIANO:

VIA ALVEO ZENNILLO

VIA ROMA

VIA SAN LEONARDO

VIA LAVINAIO I TRATTO

VIA LAVINAIO II TRATTO

VIA FERROVIA DELLO STATO

VIA VECCHIA SARNO

VIA CUPA PIEDITERRA

VIA FRANCESCO PERRI

VIA MUNICIPIO

VIA MOZZONI

VIA PENTELETE

VIA SEPE LIGUORI

VIA GIACOMO LEOPARDI

VIA VECCHIA PALMA

PIAZZA MERCATO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

POMPEI

VIA ANDRONI
VIA CIVITA GIULIANA
VIA GIULIANA
VIA GROTTA I
VIA GROTTA PARRELLA
VIA NOLANA
VIA PARRELLE CIVITA GIULIANA
VIA PIZZO MARTINO
VIA SPINELLI
VIA TRE PONTI
VIA VICINALE GIULIANA
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

SAN GIUSEPPE VESUVIANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

Predisposto servizio idrico sostitutivo per tutta la durata della sospensione con autobotte situata in:

Piazza Garibaldi, presso la Casa Comunale

SAN MARZANO SUL SARNO

INTERO TERRITORIO COMUNALE ad esclusione delle utenze ubicate in:

VIA GRAMSCI, VIA MANZONI

VIA TERMINE BIANCO

AREA INDUSTRIALE TAURANIA

VIA PETRARCA

VIA BERLINGUER (servizio regolare dal civ. 95 al civ. 123)

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

Predisposto servizio idrico sostitutivo per tutta la durata della sospensione con batteria di fontanine situata presso:

  • Via Gramsci, altezza Mercato Ortofrutticolo
  • Piazza Guerritore

SCAFATI

VIA LONGOLA

VIA LO PORTO

VIA NUOVA SAN MARZANO

VIA ZI PAOLO

VIA ANNUNZIATA

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

STRIANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

Predisposto servizio idrico sostitutivo per tutta la durata della sospensione con

Autobotte presso:

Via Risorgimento (area mercatale)

BATTERIA FONTANINE PRESSO:

Via Poggiomarino n. 70

TERZIGNO

INTERO TERRRITORIO COMUNALE

Predisposto servizio idrico sostitutivo per tutta la durata della sospensione con autobotte presso:

Via Cavour

TORRE DEL GRECO

TRAV BIANCHINI

TRAV MONTEDORO

VIA ANTICA TRECASE

VIA BENEDETTO CROCE

VIA BOCCEA

VIA CAPPELLA

VIA CAPPELLA DEGLI OREFICI

VIA CUPA LIONELLO

VIA DE NICOLA

VIA DELLE MARGHERITE

VIA DI SOTTO AI CAMALDOLI

VIA ETNA

VIA GURGO

VIA LEOPARDI

VIA LITORANEA

VIA MASSERIA DONNA CHIARA

VIA MONTAGNELLE

VIA MONTE SOMMA

VIA MONTEDORO

VIA MORTELLE

VIA NUOVA TRECASE

VIA PIEMONTE

VIA PISANI

VIA PUGLIA

VIA RESINA NUOVA

VIA RUGGIERO

VIA S. FODERO

VIA SCAPPI

VIA SCAPPI NOVESCA

VIA STROMBOLI

VIA TIRONI

VIA TRENTINO ALTO ADICE

VIA VILLA PROTA

VIA VIULI

VIA VOLPICELLI

VIALE DEI PINI

VIALE EUROPA

VIALE LIGURIA

VIALE LOMBARDIA

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

Predisposto servizio idrico sostitutivo per tutta la durata della sospensione con autobotte presso:

Viale Lombardia

TRECASE

VIA PANORAMICA
VIA FOSSA DELLA MONACA
VIA TIRONI DELLA GUARDIA
VIA CIFELLI
VIA CARLO PISACANE
VIA ARGANO
VIA RENDINE

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

TORRE ANNUNZIATA

CORSO VITTORIO EMANUELE III

PARCO TRENTO

VIA AVALLONE

VIA CAMPESTRE

VIA CARMINIELLO

VIA DEL PRINCIPIO

VIA EPITAFFIO

VIA GORIZIA

VIA MANZO

VIA MARGHERITA DI SAVOIA

VIA MELITO

VIA MONTENERO

VIA MURAT

VIA PASTORE

VIA PENNINIELLO

VIA REGINA ELENA

VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA

VIA SEPOLCRI

VIA TAGLIAMONTE

VIA TORRETTA DI SIENA

VIA TRAVERSA ANDOLFI

VIA VITTORIO VENETO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

Per tutta la durata della sospensione: AUTOBOTTE presso: Via Tagliamonte

L’erogazione idrica, salvo imprevisti o aggiornamenti, riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 20:00 di venerdì 18 settembre 2026.

Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.

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