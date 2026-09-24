Torre Annunziata, stop alla procedura per il nuovo comandante della Polizia Locale

A cura della Redazione

Si ferma la procedura avviata dal Comune di Torre Annunziata per l’individuazione del comandante della Polizia Locale.

Con una determina dirigenziale è stato infatti disposto l’annullamento dell’interpello interno finalizzato al conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di Funzionario dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, con funzioni di comandante della Polizia Locale e titolarità di Elevata Qualificazione.

La procedura avviata dopo l’approvazione del PIAO

La possibilità di procedere alla copertura dell’incarico era stata prevista nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, adottato dalla Commissione Straordinaria con deliberazione numero 27 del 9 settembre 2026. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

In attuazione di quella programmazione, con la determina numero 448 del 21 settembre 2026 era stato quindi approvato lo schema di avviso per l’interpello interno, facendo ricorso all’articolo 110, comma 1, del Testo unico degli enti locali.

L’annullamento del PIAO blocca l’interpello

Successivamente, però, è stata annullata la deliberazione della Commissione Straordinaria con la quale era stato adottato il PIAO.

Una decisione che ha fatto venir meno l'atto di programmazione sul quale si fondava la possibilità di affidare l'incarico di comandante attraverso la procedura prevista dall'articolo 110 del Tuel.

Da qui la necessità, evidenziata nella determina, di adeguare gli atti gestionali al nuovo quadro programmatorio dell'Ente, evitando di proseguire una selezione basata su un provvedimento successivamente annullato.

Il dirigente ha pertanto disposto l'annullamento della procedura di interpello interno, stabilendo che alla stessa non venga dato ulteriore corso.