Torre Annunziata, al via il Censimento Istat 2026: coinvolte le famiglie torresi selezionate

A cura della Redazione

Anche Torre Annunziata sarà coinvolta nel Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026, realizzato annualmente dall'Istat per raccogliere informazioni aggiornate sulle caratteristiche della popolazione e sul patrimonio abitativo del Paese.

L'edizione di quest'anno prenderà il via lunedì 5 ottobre e si concluderà il 23 dicembre 2026.

Dal 2018 il Censimento permanente viene effettuato ogni anno e coinvolge, a rotazione, un campione rappresentativo della popolazione residente in Italia. I dati raccolti direttamente dalle famiglie vengono integrati con quelli provenienti dalle fonti amministrative, consentendo all'Istat di produrre statistiche aggiornate sul territorio nazionale. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Un milione di famiglie coinvolte in Italia

Nel 2026 sarà effettuata esclusivamente la Rilevazione da Lista, che interesserà circa un milione di famiglie distribuite in 2.529 Comuni italiani.

I nuclei familiari selezionati dovranno fornire informazioni sulle proprie caratteristiche demografiche, sociali ed economiche.

I dati serviranno non soltanto a fotografare la situazione della popolazione italiana, ma anche a fornire informazioni utili alla programmazione delle politiche pubbliche e dei servizi destinati ai cittadini.

Cosa devono fare le famiglie di Torre Annunziata

Le famiglie residenti a Torre Annunziata che rientreranno nel campione selezionato dall'Istat riceveranno una lettera informativa.

All'interno saranno indicate le credenziali per accedere al questionario e tutte le istruzioni necessarie per partecipare alla rilevazione.

Non saranno quindi coinvolte tutte le famiglie torresi, ma soltanto quelle selezionate dall'Istat e destinatarie della comunicazione.

Partecipare al Censimento è obbligatorio

La collaborazione delle famiglie interessate è fondamentale per garantire la qualità e l'affidabilità delle statistiche ufficiali.

Il Comune ricorda inoltre che per le famiglie comprese nel campione la partecipazione al Censimento costituisce un obbligo di legge.

La rilevazione proseguirà fino al 23 dicembre, data entro la quale dovranno essere completate le operazioni previste dal Censimento permanente 2026.