Torre Annunziata, dopo 116 anni chiude l'Officina Aurelio: finisce una storia di lavoro lunga tre generazioni

Ci sono attività commerciali e artigianali che, con il passare degli anni, finiscono per diventare parte della storia di una città. Aurelio Officina Meccanica è stata una di queste. Nell’agosto del 2026, dopo 116 anni di attività e tre generazioni della stessa famiglia, la storica officina di Torre Annunziata chiude definitivamente i battenti.

Non è soltanto la fine di un’impresa. È la conclusione di una storia iniziata agli albori del Novecento, quando il lavoro manuale, la capacità di costruire e riparare e la trasmissione del mestiere da padre in figlio rappresentavano uno dei pilastri dell'economia cittadina.

Tutto cominciò nel 1910 in via De Simone

La storia della famiglia Aurelio nel settore della meccanica comincia nel 1910, quando Marco Aurelio apre la prima officina in via De Simone, di fronte a quella che molti torresi avrebbero poi conosciuto come la vecchia Standa.

Erano anni in cui Torre Annunziata consolidava la propria vocazione industriale. Fabbriche, pastifici, mulini, officine e attività artigiane davano lavoro a migliaia di persone e contribuivano a costruire quell'identità operaia che avrebbe accompagnato la città per buona parte del Novecento.

Dopo lo scoppio del 1946, l'officina Aurelio viene trasferita in via Molini Idraulici 27. Qui il testimone passa ai figli del fondatore, Raffaele, Alfonso e Mario Aurelio, che proseguono l'attività e ne consolidano la presenza nel tessuto produttivo cittadino.

Dalle grandi industrie alla terza generazione

Con il trascorrere degli anni l'officina si specializza sempre più nelle lavorazioni meccaniche e nelle forniture di materiale lavorato, diventando interlocutore di importanti realtà industriali.

Tra le aziende con cui ha collaborato figurano Dalmine, Italsider di Bagnoli, Trenitalia, IDAV, SVAS Biosana e Novartis. Nomi e settori diversi che raccontano anche l'evoluzione dell'economia italiana e campana attraversata dall'impresa della famiglia Aurelio.

La tradizione arriva infine alla terza generazione, con i fratelli Marco e Antonio Aurelio, nipoti del fondatore. Sono loro a portare avanti l'attività fino all'agosto 2026.

Con il loro pensionamento e in assenza di una nuova generazione pronta a raccogliere il testimone, arriva la decisione inevitabile: abbassare definitivamente la saracinesca.

Quando un mestiere non passa più di padre in figlio

La chiusura dell'Officina Aurelio racconta però qualcosa che va oltre la vicenda di una singola famiglia. È anche il simbolo di un mondo del lavoro che negli ultimi decenni è profondamente cambiato.

Per generazioni, soprattutto nelle città dalla forte tradizione industriale come Torre Annunziata, il mestiere si imparava in bottega. Si cominciava giovanissimi, osservando chi aveva più esperienza, imparando a conoscere materiali e strumenti, acquisendo quella manualità che nessun libro poteva insegnare completamente.

Meccanici, tornitori, fresatori, saldatori, falegnami, fabbri, elettricisti e tanti altri artigiani hanno rappresentato per decenni una parte essenziale dell'economia locale. Spesso l'officina portava il cognome della famiglia e quel cognome diventava, nel tempo, sinonimo di un mestiere.

Oggi questo meccanismo di trasmissione generazionale è molto più difficile. Le aspirazioni dei giovani sono cambiate, così come sono cambiati la società e il mercato del lavoro. Molti mestieri manuali e artigianali, pur richiedendo competenze elevate e pur offrendo ancora concrete possibilità professionali, faticano a trovare ragazzi disposti ad apprenderli e a portarli avanti.

Il risultato è che, quando arriva il momento della pensione per chi ha custodito per decenni quelle competenze, non sempre c'è qualcuno pronto a prenderne il posto. E con la chiusura di un'officina rischia di scomparire anche un patrimonio di conoscenze costruito in decine di anni di esperienza.

Dal 1910 al 2026, il nome Aurelio nella storia del lavoro torrese

La vicenda dell'Officina Aurelio attraversa così 116 anni di Torre Annunziata: due guerre mondiali, lo scoppio del 1946, la grande stagione industriale, la successiva crisi delle fabbriche e la trasformazione economica e sociale della città.

Tre generazioni hanno custodito lo stesso mestiere e lo stesso nome, facendo della competenza e della professionalità il filo conduttore di una storia cominciata nel 1910.

Adesso per Marco e Antonio Aurelio arriva il momento della meritata pensione. A loro va il saluto di quanti, negli anni, ne hanno conosciuto e apprezzato la serietà professionale.

Resta una saracinesca che si abbassa, ma soprattutto 116 anni di lavoro che entrano nella memoria di Torre Annunziata.

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