Torre Annunziata, “Pizza e Mare” al Lido Azzurro: impasti con acqua di mare e crudi protagonisti

A cura della Redazione

L'equilibrio tra i crudi di mare e i prodotti di eccellenza del territorio per esaltare il gusto degli impasti realizzati con acqua di mare microbiologicamente pura. La formula pensata per l'evento "Pizza e Mare" ha deliziato i presenti alla terrazza del Lido Azzurro di Torre Annunziata che hanno gustato pizze e fritti al profumo di Mediterraneo, grazie all'intuizione del Creative Pizza Chef Peppe Vitiello che, insieme al maestro Antonio De Martino, ha affiancato Michele Celoro, Pizza Chef resident del Lido Azzurro, in una serata d'eccezione voluta dal patron dello storico stabilimento balneare Alfredo Vitagliano.

"Per il menu della serata ho cercato di valorizzare gli accostamenti caldo-freddo e i contrasti agrodolci di alcuni prodotti - spiega Peppe Vitiello - come il dolce del gel al mojito sul crudo di gamberi e sulle zucchine marinate. Un ringraziamento particolare va ad Alfredo Vitagliano, che ha creduto in questa serata particolare che speriamo di poter ripetere al più presto".

Partito tre anni fa con un fornetto casalingo, la sperimentazione e lo studio hanno portato oggi Peppe Vitiello a lavorare presso rinomate pizzerie del territorio, come Capperi che Pizza a Salerno.

Protagonista assoluta della serata evento di martedì scorso è stata la ricerca: a partire dagli impasti, realizzati con acqua di mare microbiologicamente pura, fino ai condimenti: insieme alla mozzarella di bufala campana DOP, sono stati proposti i gamberi selezionati forniti da Silvano Maronelli - Crudo d'Autore, il crudo di tonno e altri prodotti di eccellenza.