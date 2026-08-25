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Torre Annunziata, cedole librarie 2026/2027: saranno riconosciute solo agli alunni residenti

Torre Annunziata, cedole librarie 2026/2027: saranno riconosciute solo agli alunni residenti

Il Comune cambia le modalità per la fornitura gratuita dei libri della scuola primaria: le famiglie non residenti dovranno rivolgersi al proprio Comune.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Cambiano le regole per le cedole librarie a Torre Annunziata in vista dell'anno scolastico 2026/2027. Il Comune ha comunicato che la fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria sarà garantita esclusivamente ai bambini residenti in città.

La novità arriva in seguito alla pubblicazione della delibera della Giunta regionale della Campania n. 390 del 26 luglio 2026, che introduce il criterio della residenza per l'assegnazione delle cedole.

Di conseguenza, gli alunni che frequentano una scuola primaria di Torre Annunziata ma risiedono in un altro Comune dovranno rivolgersi alla propria amministrazione comunale per ottenere i libri di testo.

Il Comune ha invitato gli istituti scolastici a informare tempestivamente le famiglie interessate, così da evitare disagi all'avvio del nuovo anno scolastico.

Indicazioni precise anche per le librerie e gli esercenti accreditati, ai quali viene chiesto di verificare scrupolosamente la residenza degli alunni prima della consegna dei testi.

L'amministrazione avverte infatti che i libri eventualmente forniti ad alunni non residenti a Torre Annunziata non saranno rimborsati dal Comune.

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