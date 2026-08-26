Campania nella morsa del caldo: temperature fino a 36 gradi, scatta l'allerta

A cura della Redazione

Cielo sereno e caldo intenso su Napoli e sulla Campania. Da domani, giovedì 27 agosto, le temperature torneranno a salire sensibilmente, con valori compresi tra 25 e 34 gradi e punte percepite fino a 37 gradi.

Secondo il bollettino del Ministero della Salute, Napoli sarà in livello 1 di rischio, bollino giallo. I venti soffieranno moderati da sud-ovest, tra 14 e 24 km/h, mentre il mare si manterrà poco mosso.

Allerta caldo fino a domenica

Dalle ore 8 di giovedì scatterà anche l'avviso di criticità per ondate di calore emanato dalla Protezione Civile della Regione Campania. L'allerta resterà in vigore fino alle ore 20 di domenica 30 agosto e interesserà in particolare i comuni classificati a rischio moderato ed elevato.

Le temperature potranno risultare superiori di 6-7 gradi rispetto alle medie stagionali, con il picco previsto nella giornata di venerdì. A rendere più pesante la situazione contribuirà l'umidità: nelle ore serali e notturne, soprattutto lungo la costa e in presenza di scarsa ventilazione, potrà superare il 60-70 per cento.

Venerdì il picco: fino a 36 gradi

Venerdì 28 agosto si annuncia come la giornata più calda. Il cielo resterà sereno, con temperature comprese tra 25 e 36 gradi e valori percepiti che potranno raggiungere ancora i 37 gradi.

Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, moderato ma con possibili rinforzi, mentre il mare sarà poco mosso, con moto ondoso in aumento.

La Protezione Civile raccomanda di evitare l'esposizione al sole e le uscite nelle ore più calde, limitare quando possibile gli spostamenti in automobile e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, cardiopatici e persone fragili.

È consigliabile bere acqua con regolarità, mantenere gli ambienti domestici freschi e arieggiati e assicurare acqua e zone d'ombra anche agli animali domestici.

Per chi sceglierà il mare sono preferibili le prime ore del mattino. Lungo la costa campana le condizioni resteranno generalmente favorevoli, ma il caldo intenso accompagnerà la regione fino al weekend.