Nasce TorreSette AI: le notizie rispondono alle domande

A cura della Redazione

Ricordi una notizia ma non il titolo dell’articolo? Vuoi ricostruire una vicenda locale senza scorrere decine di pagine? Da oggi puoi farlo con TorreSette AI, il nuovo assistente che aiuta a esplorare le notizie pubblicate dal giornale.

Scrivi una domanda, come faresti con una persona

Il funzionamento è semplice. Nella finestra di dialogo basta formulare una domanda con parole comuni, ad esempio: “Quando si è insediata la Commissione Straordinari al Comune di Torre Annunziata” oppure “Chi è il nuovo sindaco di Sorrento”.

In pochi istanti TorreSette AI fornisce una risposta sintetica utilizzando le informazioni contenute negli articoli del giornale. Non occorre conoscere il titolo o usare parole chiave precise: basta spiegare cosa state cercando.

Prova il servizio: apri TorreSette AI e scrivi la tua prima domanda.

Un nuovo modo di consultare TorreSette

TorreSette AI non sostituisce la redazione e non è un nuovo giornale. È uno strumento per cercare più facilmente tra gli articoli già pubblicati, ritrovare un nome, ricostruire gli sviluppi di una vicenda o scoprire cosa abbiamo scritto su un determinato argomento.

Le risposte vengono elaborate esclusivamente sulla base dei contenuti di TorreSette: l’assistente non cerca informazioni sul resto di internet e, se non trova elementi sufficienti nell’archivio, lo segnala.

Le fonti sono sempre verificabili

Nelle risposte possono comparire riferimenti numerati, come [1] e [2]. Basta selezionarli per scoprire quali articoli sono stati utilizzati e leggerli integralmente.

Quando utili, vengono inoltre suggeriti alcuni articoli per approfondire l’argomento. In questo modo TorreSette AI diventa una mappa intelligente dell’archivio, mentre la fonte completa resta sempre l’articolo originale.

Nessuna registrazione

Per utilizzare TorreSette AI non è necessario creare un profilo. Si apre la pagina, si scrive la domanda e si consulta la risposta.

Anche le funzioni aggiuntive, come anteprime, suggerimenti e ascolto della risposta ad alta voce, sono facoltative.

I limiti di TorreSette AI

L’assistente non è aggiornato minuto per minuto: può utilizzare soltanto ciò che TorreSette ha già pubblicato e che è disponibile nel suo archivio.

Le risposte sono sintesi e possono quindi non contenere tutti i dettagli o, in alcuni casi, interpretare in modo impreciso una domanda. Per questo è sempre possibile controllare gli articoli indicati come fonte.

TorreSette AI aiuta a trovare le notizie. Gli articoli restano il luogo dove leggerle e approfondirle.

Apri TorreSette AI, scrivi la tua domanda e iniziate a esplorare le notizie di TorreSette in un modo completamente nuovo.