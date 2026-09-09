Settembre di musica e spettacoli: cinque eventi gratuiti con “Ri-vivi Torre Annunziata”

Pubblicato il calendario degli appuntamenti di settembre di “Ri-vivi Torre Annunziata”, il progetto inserito nel Cartellone degli Eventi Metropolitani 2025-2026 promosso dalla Città Metropolitana di Napoli e dal Comune di Torre Annunziata.

Cinque gli appuntamenti in programma, tutti ad ingresso libero, che animeranno piazza Giovanni XXIII, la Villa Comunale e il centro cittadino. Musica e spettacolo accompagneranno la città fino al grande appuntamento conclusivo della Notte Bianca di Oplonti.

Si parte l’11 settembre con Javier Girotto

Il primo evento è in programma venerdì 11 settembre alle ore 21 in piazza Giovanni XXIII, dove si esibirà Javier Girotto, sassofonista e compositore argentino da anni protagonista della scena jazz italiana e internazionale. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Nella stessa piazza, domenica 13 settembre alle 21, sarà invece la volta di Mario Maglione, interprete della tradizione musicale napoletana.

Peppe Servillo e DADÀ in Villa Comunale

Il cartellone si sposterà poi nella Villa Comunale di Torre Annunziata. Giovedì 17 settembre, alle 21, protagonista sarà Peppe Servillo con lo spettacolo “Napulitanata”.

Il giorno successivo, venerdì 18 settembre sempre alle 21, spazio a DADÀ con “Core in fabula live”, per un altro appuntamento musicale gratuito sul lungomare cittadino.

Il 26 settembre la Notte Bianca di Oplonti

A chiudere il programma sarà uno degli eventi più attesi: sabato 26 settembre, a partire dalle ore 19, torna la “Notte Bianca di Oplonti”.

Per l'occasione sarà coinvolto il centro cittadino, con una serata che punta a portare nelle strade e nelle piazze cittadini e visitatori e a trasformare Torre Annunziata in un grande spazio di aggregazione.

“Ri-vivi Torre Annunziata” entra così nel vivo con un calendario concentrato in poco più di due settimane e con nomi di rilievo della musica italiana e napoletana, affiancando agli spettacoli un evento diffuso come la Notte Bianca.

L'obiettivo è anche quello di valorizzare gli spazi pubblici e favorire la partecipazione, offrendo alla città una serie di appuntamenti culturali gratuiti nell'ultima parte dell'estate.