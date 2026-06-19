Torre Annunziata, Italia-Belgio due giorni di grande boxe: al MaxiMall Pompeii nel ricordo di Ernesto Bergamasco

A cura della Redazione

Torre Annunziata si prepara ad accogliere due giornate dedicate alla grande boxe internazionale. Il MaxiMall Pompeii ospiterà infatti l'International Boxing Match Italia vs Belgio, un evento che metterà di fronte i campioni azzurri e quelli belgi in una sfida di alto livello tecnico e sportivo, organizzata nel ricordo di Ernesto Bergamasco.

L'appuntamento principale è in programma giovedì 25 giugno, dalle 19.30 alle 22.00, quando il ring vedrà confrontarsi gli atleti delle due nazionali in una serie di incontri che promettono spettacolo ed emozioni. A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione sarà la presenza di alcuni dei nomi più importanti della boxe italiana: Patrizio Oliva, Roberto Cammarelle, Clemente Russo, Irma Testa e Alfonso Pinto, protagonisti di una storia sportiva che ha portato l'Italia ai vertici del pugilato internazionale.

La manifestazione proseguirà venerdì 26 giugno, dalle 18 alle 20, con la dimostrazione tecnica "Sparing-Io", dedicata ai giovani pugili delle società campane affiliate alla Federazione Pugilistica Italiana. Un'occasione per valorizzare il vivaio regionale e promuovere i valori educativi e formativi dello sport.

L'iniziativa, organizzata con il coinvolgimento della Federazione Pugilistica Italiana, della Vesuviana Boxing Team Zurlo e della Palestra Cavallaro, punta a trasformare Torre Annunziata in un punto di riferimento per il pugilato nazionale e internazionale, offrendo agli appassionati la possibilità di assistere da vicino a campioni affermati e alle promesse del futuro.

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