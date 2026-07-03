Torre Annunziata, Samurai Jay apre l'Atrium Summer Festival al Maximall Pompeii

A cura della Redazione

Sarà Samurai Jay ad aprire questa sera, venerdì 3 luglio, l'edizione 2026 dell'Atrium Summer Festival, la rassegna musicale ospitata dal Maximall Pompeii di Torre Annunziata. L'appuntamento è fissato per le ore 20, quando l'artista salirà sul palco per inaugurare il cartellone estivo con uno spettacolo all'insegna dell'energia, del ritmo e dei suoi brani più conosciuti.

Il concerto rappresenta il primo dei quattro eventi in programma nel corso del mese di luglio, pensati per animare le serate estive con artisti di primo piano della scena musicale italiana.

Dopo l'esibizione di Samurai Jay, il festival proseguirà il 10 luglio con il concerto dei The Kolors. Il 17 luglio sarà invece la volta di Frezza, Coco e Lele Blade, protagonisti di una serata dedicata alle sonorità urban e hip hop. A chiudere la rassegna, il 24 luglio, sarà il concerto di Gigi Finizio, tra gli interpreti più amati della musica napoletana.

Con un calendario che spazia dal pop al rap fino alla tradizione melodica, l'Atrium Summer Festival punta a richiamare pubblico da tutto il territorio, trasformando il Maximall Pompeii in uno dei principali palcoscenici dell'estate oplontina.

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