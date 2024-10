A cura della Redazione

Ogni anno, nei giorni antecedenti la Festa del 22 Ottobre a Torre Annunziata, l’amministrazione comunale provvede alla potatura degli alberi lungo i corsi principali della città.

I motivi sono due: il primo è quello di dare la possibilità a chi abita ai primi piani dei palazzi che si affacciano su strada di poter assistere alla processione della Madonna della Neve, visto che il fogliame in questo periodo arriva fin dentro i balconi; il secondo è di presentare un’immagine delle strade più curate ai tanti turisti ed emigrati che ritornano per l’occasione nella loro città.

Ebbene, quest’anno sembra che la potatura degli alberi non ci sarà, visto che a tutt’oggi non si vedono arboricoltori in giro, e stiamo ad appena tre giorni dalla Festa. Ciò ha generato una protesta da parte di molti cittadini impossibilitati ad assistere alla processione dai loro balconi, con tantissime telefonate giunte in redazione.

Abbiamo così cercato di saperne di più contattando il Comune. La risposta che ci è stata data? “Questo non è il periodo di potatura per determinate tipologie di alberi, lunedì faremo solo qualche “spuntatina” alle piante più invasive”.

A parte il fatto che sono decenni che gli alberi sui corsi vengono potati nel mese di ottobre, senza conseguenze per le piante, abbiamo approfondito l’argomento ed ecco il risultato: “In autunno la maggior parte delle piante è in fase di riposo vegetativo, che dura all'incirca da ottobre ad aprile. In questo periodo gli alberi rimarginano le ferite da taglio più facilmente, ed è quindi ideale per intervenire”.

A noi sorge il dubbio che a qualcuno al Comune sia sfuggito questo intervento di potatura e che ora si cerca di mettere una pezza.