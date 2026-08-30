Napoli, 68enne accoltellato all'addome: operato, è in prognosi riservata

I carabinieri della Compagnia Napoli Centro sono intervenuti presso l’ospedale Pellegrini per un uomo ferito. Un 68enne di origine ucraina è giunto presso l’ospedale con una ferita da taglio all’addome.
Da una prima sommaria ricostruzione pare che l’uomo sia stato colpito nei pressi dei giardini Molosiglio dopo essere intervenuto per sedare una lite.
L’uomo, non in pericolo di vita, è stato operato ed è ora in prognosi riservata.
Indagini in corso per ricostruire la dinamica e individuare l'aggressore.