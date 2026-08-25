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Napoli, tenta di rapinare un bar e danneggia le macchine per granite: arrestato 38enne

Napoli, tenta di rapinare un bar e danneggia le macchine per granite: arrestato 38enne

Un intervento della Polizia in via Firenze ha evitato che la situazione degenerasse dopo una colluttazione tra un uomo e il titolare di un locale

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Momenti di tensione in via Firenze, a Napoli, dove un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di tentata rapina, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato il 38enne mentre stava danneggiando alcune macchine per granite sistemate all'esterno di un esercizio commerciale.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti e, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccare l'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti anche specifici.

Poco dopo è intervenuto il titolare del locale, che ha ricostruito quanto sarebbe accaduto pochi minuti prima. Secondo il suo racconto, il 38enne avrebbe tentato di impossessarsi del denaro contenuto nel registratore di cassa.

Il commerciante avrebbe cercato di fermarlo e tra i due sarebbe nata una colluttazione. Grazie anche all'intervento di alcuni clienti presenti nel bar, l'uomo sarebbe stato allontanato dal locale.

Fallito il tentativo di portare via il denaro, il 38enne avrebbe quindi rivolto la propria rabbia contro le attrezzature sistemate all'esterno del bar, iniziando a danneggiare le macchine utilizzate per le granite.

L'arrivo della pattuglia ha posto fine all'azione. Il 38enne è stato bloccato e tratto in arresto dagli agenti della Polizia di Stato.

 

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