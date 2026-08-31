Napoli, il contrabbando si aggiorna: nel borsone del 70enne spunta la novità

A cura della Redazione

Anche il mercato del contrabbando sembra adeguarsi alle nuove abitudini dei consumatori. Accanto alle tradizionali sigarette, nell’offerta illegale fanno infatti la loro comparsa le ricariche per le sigarette elettroniche, ormai sempre più diffuse.

A scoprirlo sono stati i Carabinieri della stazione di Capodimonte, durante un controllo in via Sant’Antonio a Capodimonte, a poche centinaia di metri dalla Porta di Mezzo del Bosco.

Il borsone nascosto dietro uno scooter

I militari hanno notato in strada un uomo di 70 anni, incensurato. Poco distante da lui, nascosto dietro uno scooter parcheggiato, c'era un grosso borsone. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il controllo ha permesso di rinvenire complessivamente 718 confezioni tra pacchetti di sigarette e ricariche per sigarette elettroniche.

Proprio la presenza dei prodotti destinati alle e-cig ha attirato l'attenzione degli investigatori, perché rappresenta un elemento relativamente nuovo nel tradizionale mercato del contrabbando.

«Mariscià, la gente mi chiede anche queste e io mi adatto!», avrebbe spiegato il 70enne ai militari.

Una frase che sintetizza il cambiamento del mercato illegale: intercettare le nuove richieste dei consumatori e ampliare di conseguenza l'offerta.

Da chiarire il canale di approvvigionamento

Resta ora da ricostruire la provenienza delle ricariche. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella che possano essere state acquistate attraverso il circuito legale e successivamente rivendute, con un margine di guadagno stimato in appena 30-40 centesimi per pezzo.

Le ricariche per sigarette elettroniche sono ormai prodotti di largo consumo e il commercio irregolare potrebbe rivolgersi anche a una particolare fascia di clienti: persone che, per diversi motivi, non possono raggiungere autonomamente una tabaccheria. Tra queste potrebbero rientrare anche soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.

Per il 70enne è scattata una sanzione, mentre tutti i prodotti rinvenuti dai Carabinieri sono stati sottoposti a sequestro.