Napoli, scippa una donna al Vomero e fugge in scooter: incastrato dalle telecamere

A cura della Redazione

Ha atteso che la donna rimanesse sola e gli voltasse le spalle, poi le ha strappato la borsa ed è fuggito in scooter. Uno scippo in pieno giorno al Vomero, a Napoli, ricostruito nei dettagli grazie alle telecamere di videosorveglianza.

I carabinieri della Stazione di Napoli Vomero hanno identificato e denunciato un 48enne, che dovrà rispondere di furto con strappo.

Lo scippo in via Santo Stefano

L'episodio è avvenuto intorno alle 15 in via Santo Stefano. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo è arrivato a bordo di uno scooter e ha notato una donna sola davanti all'ingresso di un garage. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Dopo aver percorso una decina di metri, ha sistemato il mezzo sul cavalletto lasciando il motore acceso. È quindi tornato indietro a piedi e, nascosto dietro l'angolo di un palazzo, avrebbe controllato che la donna non fosse in compagnia.

Pochi istanti dopo è entrato in azione: si è avvicinato alla vittima, le ha afferrato la borsa ed è scappato, raggiungendo lo scooter con il quale si è allontanato.

Le telecamere ricostruiscono il percorso

La fuga, però, è stata ripresa dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. I carabinieri hanno analizzato le immagini registrate davanti al garage e quelle delle telecamere collocate lungo il tragitto percorso dall'uomo prima e dopo lo scippo.

Determinanti per l'identificazione sarebbero stati il casco, l'abbigliamento e lo scooter utilizzati dal 48enne.

Gli accertamenti hanno condotto i militari fino alla sua abitazione, nel rione Traiano. All'interno sono stati trovati gli indumenti che, secondo gli investigatori, sarebbero gli stessi indossati durante lo scippo. In strada è stato individuato anche lo scooter ripreso dalle telecamere.

Per il 48enne è così scattata la denuncia per furto con strappo.