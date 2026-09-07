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Napoli, scippa una donna al Vomero e fugge in scooter: incastrato dalle telecamere

Napoli, scippa una donna al Vomero e fugge in scooter: incastrato dalle telecamere

Il 48enne individuato dai carabinieri grazie alle immagini della videosorveglianza. Nella sua abitazione trovati gli abiti indossati durante il colpo, rintracciato anche lo scooter.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Ha atteso che la donna rimanesse sola e gli voltasse le spalle, poi le ha strappato la borsa ed è fuggito in scooter. Uno scippo in pieno giorno al Vomero, a Napoli, ricostruito nei dettagli grazie alle telecamere di videosorveglianza.

I carabinieri della Stazione di Napoli Vomero hanno identificato e denunciato un 48enne, che dovrà rispondere di furto con strappo.

Lo scippo in via Santo Stefano

L'episodio è avvenuto intorno alle 15 in via Santo Stefano. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo è arrivato a bordo di uno scooter e ha notato una donna sola davanti all'ingresso di un garage.

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Dopo aver percorso una decina di metri, ha sistemato il mezzo sul cavalletto lasciando il motore acceso. È quindi tornato indietro a piedi e, nascosto dietro l'angolo di un palazzo, avrebbe controllato che la donna non fosse in compagnia.

Pochi istanti dopo è entrato in azione: si è avvicinato alla vittima, le ha afferrato la borsa ed è scappato, raggiungendo lo scooter con il quale si è allontanato.

Le telecamere ricostruiscono il percorso

La fuga, però, è stata ripresa dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. I carabinieri hanno analizzato le immagini registrate davanti al garage e quelle delle telecamere collocate lungo il tragitto percorso dall'uomo prima e dopo lo scippo.

Determinanti per l'identificazione sarebbero stati il casco, l'abbigliamento e lo scooter utilizzati dal 48enne.

Gli accertamenti hanno condotto i militari fino alla sua abitazione, nel rione Traiano. All'interno sono stati trovati gli indumenti che, secondo gli investigatori, sarebbero gli stessi indossati durante lo scippo. In strada è stato individuato anche lo scooter ripreso dalle telecamere.

Per il 48enne è così scattata la denuncia per furto con strappo.

 

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