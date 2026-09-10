Napoli, presentati nuovi episodi della docu-serie “Avamposti – La Radiomobile”

A cura della Redazione

Questa mattina, presso il Teatro di Corte del Palazzo Reale a Napoli, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, si è svolta la presentazione della quinta stagione della docu-serie “Avamposti: La Radiomobile”. Il progetto, ideato da Claudio Camarca, andrà in onda a partire dal 13 settembre, alle ore 21:25, su DMAX, canale 52.

L’evento, moderato dal direttore del quotidiano “Il Mattino”, Vincenzo Di Vincenzo, è stato aperto dall’intervento del Generale Luongo. Dopo aver rivolto un ringraziamento e un saluto alle Autorità presenti e, con particolare affetto, agli allievi della Scuola Militare “Nunziatella” e dell’Accademia Aeronautica, il Comandante Generale ha sottolineato come l’entusiasmo dei giovani allievi rappresenti un forte richiamo al senso del dovere e alle radici comuni. Il vertice dell’Arma ha poi evidenziato che parlare di questo progetto significa innanzitutto valorizzare le Sezioni Radiomobile.

Le “Gazzelle” costituiscono infatti la prima linea operativa sul territorio, garantendo una presenza vigile nelle città e prontezza d’intervento 24 ore su 24 per assicurare sicurezza e portare soccorso. In quest’ottica, narrare un simile impegno attraverso linguaggi visivi moderni rappresenta, secondo il Vertice dell’Arma, una preziosa opportunità per mostrare al Paese non solo le capacità tecnico-operative dell’Arma, ma anche la profonda umanità e la vicinanza dei Carabinieri ai cittadini. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Nel corso dell’incontro sono stati proiettati contributi video particolarmente significativi, che hanno illustrato delicati interventi sul campo, tra cui il soccorso a una persona anziana e il delicato servizio di trasporto organi. Le immagini hanno messo in luce l’elevato impatto, tattico ed emotivo, di attività che richiedono non solo un’impeccabile preparazione tecnica, ma anche enorme empatia.

Su questo aspetto si sono soffermati il regista, Claudio Camarca, e Eleonora Mambriani, Director Programming di Warner Bros. Discovery, approfondendo il valore di una narrazione autentica e senza filtri, capace di mettere a nudo il volto umano dei militari. I relatori hanno illustrato la struttura della nuova stagione, che si articolerà in otto puntate inedite caratterizzate da un approccio tematico. Il primo episodio, previsto per domenica 13 settembre, affronterà il dramma dei cosiddetti “incidenti del sabato sera”, mostrando immagini esclusive dei momenti immediatamente successivi a un tragico scontro mortale avvenuto nell’ottobre del 2025 su viale Cristoforo Colombo a Roma, costato la vita a una ragazza di vent’anni.

Attraverso interviste inedite agli equipaggi intervenuti nell’immediatezza e riprese in presa diretta, il racconto si allargherà a simili contesti sull’intero territorio nazionale. Un focus particolare sarà dedicato al rapporto con i cittadini coinvolti, evidenziando la capacità di ascolto degli operatori dell’Arma sia con le vittime che con i responsabili degli incidenti. In questa stagione, è stato sottolineato ancor di più, l’aspetto umano, che rappresenterà il fulcro assoluto dell’intera narrazione.

In chiusura dell’evento di presentazione, il Comandante Generale ha ribadito come il filo conduttore di tutti i contributi mostrati sia l’incessante dedizione al bene comune. Il Generale Luongo ha ricordato che, sia di fronte a un intervento ad alto rischio, sia nel rivolgere una semplice parola di conforto a un anziano, il faro guida dell’Istituzione rimane la tutela della collettività.