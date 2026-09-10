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Napoli, in possesso di lacrimogeni e di un martello: arrestati 18enne e 23enne

Napoli, in possesso di lacrimogeni e di un martello: arrestati 18enne e 23enne

I due sono stati fermati dai Falchi in sella ad uno scooter, vestiti di scuro e travisati

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne ed un 23enne per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive e denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell'area dello stadio di Napoli “Diego Armando Maradona”, durante le fasi di deflusso dallo stadio dei tifosi ospiti, hanno notato i predetti vestiti di scuro e travisati a bordo di uno scooter e, pertanto, li hanno controllati.

Durante tali fasi, i poliziotti li hanno trovati in possesso di fumogeni industriali nascosti negli indumenti, mentre nel vano sottosella del mezzo hanno rinvenuto un martello.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dagli agenti.

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