Napoli, Rottamazione quinquies ed Enti locali: commercialisti a confronto su opportunità e criticità

A cura della Redazione

La Rottamazione quinquies e le conseguenze della nuova definizione agevolata per gli Enti locali saranno al centro del convegno in programma lunedì 21 settembre, dalle ore 15 alle 19, nella Sala Conferenze dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, in piazza dei Martiri 30.

L’incontro, dal titolo “La definizione agevolata degli Enti locali”, è promosso dalla Commissione di Studio Diritto della Riscossione e dalla Commissione Economia Enti pubblici e sistemi di amministrazione, valutazione e controllo dell’Odcec di Napoli.

Rottamazione quinquies, focus sugli Enti locali

Il convegno punta ad approfondire gli aspetti della Rottamazione quinquies che interessano direttamente Comuni ed Enti locali, analizzandone obiettivi, modalità di applicazione, criticità e possibili ripercussioni sui bilanci pubblici. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Ad aprire i lavori saranno Matteo De Lise, presidente dell’Odcec Napoli, Renato Polise, consigliere delegato della Commissione Diritto della Riscossione, e Mario Michelino, consigliere delegato della Commissione Enti pubblici e sistemi di amministrazione, valutazione e controllo.

Previsti inoltre i saluti di Pier Paolo Baretta, assessore al Bilancio del Comune di Napoli, e Salvatore Baffa, direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La moderazione sarà affidata a Nuna Maione, presidente della Commissione Diritto della Riscossione dell’Ordine napoletano.

Dal Comune di Napoli a Publiservizi: gli interventi

Diversi gli aspetti che saranno affrontati durante il pomeriggio. Paola Sabadini, responsabile Area Entrate e dirigente del Servizio Imu e Tari, illustrerà le scelte del Comune di Napoli per la Rottamazione quinquies.

Marco Caputo, responsabile del settore Pianificazione e Morosità Rilevanti di Ade-R, si soffermerà invece sulla definizione agevolata 2026.

Tra i relatori anche Antonio Marano, project manager e responsabile S.O. di Publiservizi S.r.l., che affronterà il tema “Rottamazione quinquies ed Enti Locali: obiettivi e criticità”.

Completeranno il programma Giuseppe Pedersoli, presidente della Commissione Diritto della Riscossione Odcec Napoli, con un intervento sul ruolo del commercialista nella Rottamazione quinquies, e Pietro Paolo Mauro, presidente della Commissione Enti pubblici e sistemi di amministrazione, valutazione e controllo, che analizzerà l’impatto della misura sul bilancio degli Enti locali.

Un confronto tecnico che punta dunque a fare chiarezza sulle opportunità offerte dalla nuova definizione agevolata, ma anche sulle problematiche operative e finanziarie che gli Enti locali saranno chiamati ad affrontare.