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Napoli, cede il pavimento della cucina: padre e figlio precipitano al piano inferiore

Napoli, cede il pavimento della cucina: padre e figlio precipitano al piano inferiore

Il crollo nella notte in un appartamento di via Arenaccia. I due estratti vivi dai Vigili del Fuoco e trasportati al Cto: non sono in pericolo di vita.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Paura nella notte a Napoli, dove il pavimento di una cucina ha improvvisamente ceduto facendo precipitare padre e figlio al piano sottostante.

L'incidente è avvenuto al civico 173 di via Arenaccia, al secondo piano di una palazzina. Fortunatamente i locali sottostanti interessati dal crollo non erano abitati.

Estratti vivi dalle macerie

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e i Vigili del Fuoco. In un primo momento si è temuto il peggio per i due occupanti dell'appartamento, ma i soccorritori sono riusciti a estrarli vivi.

Padre e figlio sono stati affidati al personale sanitario e trasportati in ambulanza all'ospedale Cto di Napoli. Dopo gli accertamenti, le loro condizioni sono state giudicate non gravi e non sarebbero in pericolo di vita.

Accertamenti sulle cause del cedimento

Restano ora da chiarire le cause che hanno provocato l'improvviso cedimento del solaio. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

 

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